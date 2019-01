Apples inntekter faller på grunn av sviktende iPhone-salg

I en pressemelding har Apple nå kunngjort resultatene fra selskapets første finanskvartal, som endte den 29. desember, og blant disse finner man både positive og negative nyheter.

I kvartalet hadde Apple en inntekt på 84,3 milliarder dollar, noe som er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Kraftig iPhone-nedgang

Mye av denne nedgangen kommer som en følge av tildels kraftig nedgang i iPhone-salget. Inntektene fra selskapets mobiltelefonsalg gikk ned med hele 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Som digi.no rapporterte tidligere denne måneden sendte Apple-sjef Tim Cook ut et brev til investorer hvor han påpekte at selskapets forventet fall i iPhone-salget.

Dette kommer primært av nedgang i Kina, hvor den økonomiske veksten har stagnert og konkurransen fra lokale konkurrenter er sterkere.

På et annet punkt har Apple imidlertid gjort det meget sterkt. I det første finanskvartalet gikk inntektene fra selskapets tjenester opp med hele 19 prosent, til 10,9 milliarder dollar. Dette er ifølge Apple ny rekord.

1,4 milliarder Apple-produkter i bruk

Inntekten fra Mac økte med solide 9 prosent, mens den litt mer upresise kategorien som omfatter ha-på-dingser, produkter til hjemmet og «tilbehør» gikk opp med hele 33 prosent, som ifølge Apple også skal være ny rekord.

I tillegg økte inntekten fra iPad-nettbrettene med respektable 17 prosent. Til tross for økning på alle disse områdene gikk den samlede inntekten altså likevel ned, og det har sammenheng med at det er iPhone som er hovedinntektskilden for Apple.

En annen opplysning som kom frem i kvartalsrapporten, og som Apple ikke deler så altfor ofte, var det såkalte «install base»-tallet for Apples produkter. Dette er et mål på hvor mange av et solgt produkt som er i bruk, og lå i det første kvartalet på 1,4 milliarder, ifølge Tim Cook.

– Selv om det var skuffende å ikke møte inntektsforventningene våre styres Apple i et langsiktig perspektiv, og dette kvartalets resultater demonstrerer at den underliggende styrken i selskapet vårt er dyp og bred, sier en optimistisk Apple-sjef i pressemeldingen.

