Salget av smartmobiler faller fortsatt

Både IDC og Strategy Analytics kom i går med rapporter som forteller at salget av smartmobiler var lavere i forrige kvartal enn i samme kvartal for et år siden. Nedgangen er på mellom 6 og 8 prosent.

Huawei henter innpå

Ifølge de to analyseselskapene er det spesielt Samsung og samlede bunken med mindre leverandører som opplever nedgangen. Apple opplevde en liten oppgang i salget, mens vinnerne helt klart er kinesiske Huawei og Xiaomi, som begge har økt leveransene med flere titalls prosentpoeng.

Ifølge IDC gjør Samsung det bra i det øverste prissegmentet, hvor spesielt Galaxy Note 9 trekkes fram som vellykket. Det er mest i det midtre og det nedre prissegmentet at selskapet sliter litt, og i mange land er det i disse prissegmentene at mye av omsetningen skjer.

Strategy Analytics mener at Samsung særlig taper til de kinesiske konkurrentene i enorme markeder som Kina og India.

Huawei klatret forbi Apple i årets andre kvartal og beholdt denne plassen også i forrige kvartal, selv om forspranget ikke er like stort nå som i andre kvartal. Selskapet har ifølge Strategy Analytics liten tilstedeværelse i Nord-Amerika, men selger mobiler i bøtter og spann i Europa og Asia.

Spennende fjerdekvartal

Både Apple og Huawei har lansert flaggskipmodeller denne høsten, men de kom i salg så sent i september at de trolig bare i begrenset grad har påvirket tallene for tredje kvartal. I fjerde kvartal, som tradisjonelt er det beste kvartalet for Apple, vil disse nye modellene gjøre seg langt mer gjeldende.

Kinesiske Xiaomi opplever også solid vekst, men har mye å gå på når det gjelder markedsutbredelse. I Europa skal selskapet dog har begynt å få skikkelig fotfeste i Spania, hvor selskapets produkter ifølge IDC skaper forstyrrelser i markedet.

Se flere detaljer om smartmobilmarkedet i tabellene nederst i saken.

Mobilen de har er god nok en stund til

Totalt sett har salget av smartmobiler likevel gått ned, sammenlignet med i fjor. Dette er en trend som har pågått i hele år. Markedet virker mettet, og det har kommet rapporter om at mobilkundene beholder enhetene sine lenger enn tidligere.

De siste tallene er stammer fra selskapet Hyla Mobile og gjelder kun for USA. Tallene viser at iPhone-brukerne i forrige kvartal i gjennomsnitt skiftet ut enheten når den er 2,92 år gammel. I samme kvartal i 2016 var gjennomsnittsalderen 2,37 år.

For Android-enhetene er ikke økningen like stor. Gjennomsnittsalderen ved utskifting har i perioden økt fra 2,44 til 2,66 år.

Til Los Angeles Times forteller analytikere at en vesentlig årsak til dette er betydelig forhøyet pris på nye toppmodeller, spesielt de nyere iPhone-modellene. Dette kan ha ført til at mange velger å beholde den nåværende smartmobilen en stund til før de går til innkjøp av en ny.

Det pekes også på at forbedringene mellom hver generasjon i den samme mobilfamilien ikke lenger er så store, noe som kanskje får flere til å tenke at enheten de allerede har vil være god nok en stund til.

Det globale smartmobilmarkedet i tredje kvartal av 2018 ifølge IDC. Illustrasjon: IDC