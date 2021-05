Treg lading når du bruker Android Auto eller Carplay? Det finnes løsninger for sånt

Mange biler leveres nå med støtte for Apples Carplay eller Android Auto, som begge gjør det mulig å betjene og vise utvalgte apper på smartmobilen på bilens infotainmentskjerm. Dermed kan man på en relativt trafikksikker måte få tilgang blant annet kart- og musikktjenester.

Selv om noen biler også støtter trådløs tilkobling av mobilen for å bruke disse tjenestene, er man i de fleste biler nødt til å bruke en USB-kabel. Denne settes inn i en ordinær USB-A-kontakt.

Gjør det lett å bruke Google-apper i bilen:

Android Auto slippes omsider i Norge

Veldig treg lading

Dette er enkelt, men har i mange biler en stor ulempe. USB-A-kontakten leverer ofte svært lav effekt, ofte bare 2,5 watt. Med litt heftig bruk vil mange da kunne oppleve at mobilen går tom for strøm selv om den er tilkoblet.

Samtidig finnes det USB-ladere for montering i 12 volts-kontakten («sigarettenneren») til bilen, som lover å levere en effekt på flere titalls watt. Da brukes en teknologi som heter USB-PD (Power Delivery). Dette sendes gjennom dedikerte ledere i USB-kabelen, så det er en forutsetning at kabelen er utstyrt med disse. Moderne USB-C- eller Lightning-kabler som følger med mobilen, er vanligvis et trygt valg.

Problemet er at bare er mulig å koble mobilen til én kontakt om gangen, enten den vanlige USB-kontakten eller den raske USB-laderen.

Kretskortet som splitter strøm- og dataforbindelsene i USB-kabelen fra mobilen. Foto: Rohan Koripalli

Billig og mye effekt

Amerikanske Rohan Koripalli har utviklet en enkel løsning på dette. Han har lagd seg et lite kretskort hvor man i den ene enden kobler til mobilen med en egnet kabel. Data- og strømforsyningslederne fra denne splittes i kretskortet og ledes til to separate kontakter på den andre siden – én for tilkobling til bilens USB-kontakt og én for tilkobling til laderen.

Det er selvfølgelig ikke ideelt å ha masse ledninger og et nakent kretskort hengende rundt konsollen i bilen, så Koripalli har demontert noen paneler i bilen for få skjult kortet og det meste av kablene.

I hvilken grad det er behov for dette, og hvordan det gjøres avhenger fra bil til bil og plasseringen av kontaktene.

Løsningen fungerer har bare blitt testet med en håndfull mobiler, men skal fungere fint med flere Samsung Galaxy-enheter (S8, Note 10+, S20 FE, S21 Ultra) og flere Iphone-modeller (X og 11). Med Google Pixel 4a og OnePlus 3 oppnås derimot bare 2,5 watts lading.

Her er kablene i den ene enden av kretskortet koblet til bilens strøm- og datakontakter. I den andre enden er kortet koblet til mobilen. Foto: Rohan Koripalli

Koripalli har skrevet en subreddit om prosjektet sitt. Interessen har vært relativt stor, så de 23 ekstra kretskortene han lagde, ble utsolgt på et blunk. Nå er det venteliste, men det står hundrevis i kø, skriver Koripalli på siden hvor kretskortet kan bestilles for 15 dollar stykket.

Kretskortet er nok såpass enkelt at det vil være mulig også for andre å lage dette, enten med en loddebolt på hobbyrommet eller masseprodusert for kommersielt salg. Men dersom du ikke har lyst til å vente på dette, eller syns at denne løsningen er for mye av et hack, så finnes det det et par alternativer.

Enklest og billigst

En ladeplate som dette kan øke ladeeffekten samtidig som at mobilen er koblet til bilens laveffekts USB-port. Foto: Belkin

Den ene muligheten er å bruke en ladeplate. Noen biler har dette ferdigmontert.

Selv om disse ikke leverer like mye effekt som de kraftigste USB-laderne, vil de i alle fall være i stand til å levere nok strøm til at mobilen ikke går tom under kjøreturen. Da spiller det liten rolle at effekten fra USB-kontakten i bilen veldig lav. For dem som har en slik plate og som egner seg for bilbruk – den bør jo være nokså sklisikker, er det bare å koble det til 12 volts-kontakten med en kraftig nok USB-lader.

Løsningen med ladeplate er nok helt klart den billigste, dersom man har en mobil som støtter dette. Avhengig av blant annet effekt og kvalitet koster ladeplater fra en hundrelapp og oppover.

Langtrekkende:

Denne løsningen lar deg lade mobilen trådløst fra den andre siden av rommet

Gjør det trådløst

Cplay2air-enheten for trådløs overføring av Apple Carplay. Bilde: Cplay2air.com

Selv om bilen ikke støtter trådløs tilkobling av Android Auto eller Carplay, er dette noe som nokså enkelt kan ordnes med produkter som for eksempel Cplay2air og AAWireless. De koster nok en del mer, men er på papiret enkle å bruke. I tillegg slipper man å koble mobilen til USB-kabelen. Etter den første installasjonen, skjer oppkoblingen automatisk straks man «setter på tenningen». Mobilen kan fortsatt lades med ladeplate eller kabeltilkobling til 12 volts-kontakten.

Cplay2air er en enhet for Iphone og Carplay. Enheten kobles til USB-kontakten i bilen og kommunisere via Bluetooth og wifi med mobilen. Den kan bestilles rett fra leverandøren for 130 dollar (knapt 1100 kroner) inkludert frakt til Norge. Eventuelle importavgifter kommer i tillegg. Tester av denne finnes blant annet på Youtube. De fleste er ser ut til å være positive.

AAWireless-enheten for trådløs overføring av Android Auto. Bilde: CP & EB

AAWireless er en temmelig tilsvarende løsning for Android Auto, men den avhenger av at man installerer en . Dette er et folkefinansiert, nederlandsk produkt som først blir leveringsklart i juni. Enheten koster 95 dollar (knapt 800 kroner) inkludert frakt til Norge. Også her kommer eventuelle importavgifter i tillegg. Det har blitt forhåndsbestilt av nærmere 30 tusen kunder.

Selv om AAWireless ikke er leveringsklar ennå, finnes det flere tester på Youtube av dette produktet også.

Flere å velge mellom

Cplay2air og AAWireless er kun eksempler på hva som tilbys. Det finnes en rekke andre lignende produkter på markedet, både med høyere eller lavere pris, og med kvalitet og funksjonalitet som trolig spenner over hele spekteret. Noen av disse selges av forhandlere som er etablert i Norge.

Velg produkter som har fått flere gode anmeldelser, og sjekk eventuelle lister over kompatible infotainmentsystemer. Det kan være at det som sitter i bilen din ikke fungerer optimalt med alle slike trådløse produkter.