Apple har lansert to nye iPader

Apple har lansert to nye iPad-er: En 10,5-tommers iPad Air og en 7,9-tommers iPad mini.

Selskapet kuttet i 2017 ut iPad Air-navnet, og erstattet iPad Air 2 med et rimeligere 9,7-tommers nettbrett som het bare iPad. Nå gjenoppstår altså iPad Air-navnet, denne gangen i form av et nettbrett med en skjerm på 10,5 tommer. Nettbrettet blir en direkte konkurrent til blant andre Microsoft Surface Go, som vi har testet tidligere (Ekstra).

Nye iPad Air er utstyrt med Apples A12 Bionic-prosessor, som er den samme som sitter i mobiltelefonene iPhone XS og iPhone XR. Prosessoren er noe svakere enn A12X-prosessoren som sitter i iPad Pro.

Apple iPad Air. Foto: Apple

Ifølge Apple skal nye iPad Air være 70 prosent raskere enn 9,7-tommeren av iPad som kom på markedet i fjor (du kan lese vår test av Apple iPad 9,7" her). Grafikkytelsen skal være dobbelt så god.

Skjermen støtter Apples True tone-løsning som automatisk justerer hvitbalansen etter lysforholdene. Det er også støtte for skjermpennen Apple Pencil.

Prisen for iPad Air vil starte på 5.790 kroner for modellen med wifi og 7.290 kroner for modellen med både wifi og 4G-støtte. Produktene er tilgjengelige fra i dag.

Ny iPad mini

Det er fire år siden den forrige iPad mini-modellen ble lansert, men nå er Apple omsider klar med en ny utgave.

Den nye iPad mini-modellen har i likhet med forgjengeren en 7,9-tommers skjerm. Nettbrettet har nøyaktig samme størrelse og omtrent samme vekt som forgjengeren.

Apple iPad mini. Foto: Apple

På innsiden er imidlertid nye iPad mini kraftig oppgradert, og nettbrettet får nå den samme Apple A12 Bionic-prosessoren som iPad Air. Det betyr opptil tre ganger så høy ytelse og ni ganger raskere grafikkytelse, ifølge Apple.

Skjermen er også bedre. Oppløsningen er den samme (2048 x 1536), men det er støtte for True Tone, og lysstyrken skal ifølge Apple være 25 prosent høyere (500 nits).

Også iPad mini har nå fått støtte for Apple Pencil.

iPad mini er tilgjengelig fra i dag, og prisen starter på 4.490 kroner for modellen med kun wifi og 5.990 kroner for modellen med både wifi og 4G. Skjermpennen koster 999 kroner, for de som trenger det.

Vi kommer tilbake med tester av produktene etter hvert.

