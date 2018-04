TEST: Apple iPad (2018-modellen)

Apple iPad (2018) Skjerm: 9,7" LCD berøringsskjerm med LED-bakbelysning og IPS-teknologi. 1536 x 2048 piksler.

Prosessor: Apple A10 Fusion. M10 koprosessor.

Kamera: 8 megapiksel hovedkamera (f/2,4). 1080p videoopptak. 1,2 megapiksel frontkamera (f/2,2)

Trådløst: Wifi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 og 5 GHz). Bluetooth 4.2. 3G/4G-modell finnes også.

Øvrig: Touch ID, Lightning-tilkobling. 3,5 mm hodetelefonutgang. 3G/4G-versjon har GPS og Glonass-støtte.

Operativsystem: iOS 11

Batteri: 32,4 wattimer (oppgitt batteritid=10 timer surfing via wifi, videoavspilling eller musikkavspilling)

Størrelse: 240 x 169,5 x 7,5 mm

Vekt: 469 gram (3G/4G-modell: 478 gram)

Pris: 32 GB, fra kr 3490. 128 GB, fra kr 4490. Apple Pencil: 999 kroner.

Apple lanserte i slutten av mars en ny og oppgradert utgave av 9,7-tommersversjonen av iPad. Vi har nå testet denne en ukes tid.

Ved lanseringen la Apple spesielt vekt på at den nye iPad-en skal egne seg til kreativt bruk, for eksempel innenfor skolesektoren. Kraftigere maskinvare – og ikke minst støtte for Apple Pencil – var blant de viktigste nyhetene.

Apple har i dag to ulike iPad-er: iPad og iPad Pro. Sistnevnte finnes med både 10,5- og 12,9-tommers skjerm, og det er Pro-modellene som er best utstyrt og har de beste skjermene. Den vanlige iPad-en er ikke fullt så kraftig og velutstyrt, og kommer med en 9,7-tommers skjerm.

Den nye iPad-en har likevel fått mange av egenskapene vi kjenner fra Pro-utgaven, og med en prislapp som starter på 3490 kroner ser dette ut til å være noe så sjeldent som et Apple-produkt som gir deg mye for pengene. Kan det virkelig stemme? Vi skal gå det nye nettbrettet nærmere etter i sømmene.

Nettbrettet har en Lightning-kontakt i bunnen, og Apple har foreløpig beholdt 3,5 mm hodetelefonutgangen på toppen. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Kraftigere prosessor

2018-versjonen av iPad er til forveksling lik forgjengeren, men på innsiden er den gamle A9-prosessoren fra Apple byttet ut med A10 Fusion – den samme prosessoren som sitter i iPhone 7 og 7 Plus.

Prosessoren er langt i fra like kjapp som A10X Fusion-prosessoren som sitter i iPad Pro, eller A11 Bionic-brikken i iPhone 8 og iPhone X – men den skal være vesentlig raskere enn A9-brikken i den gamle iPad-en. Ifølge Apple skal CPU-ytelsen være 40 prosent bedre og grafikkytelsen 50 prosent bedre.

Våre egne ytelsestester viser at iPad Pro er rundt 50-70 prosent raskere enn 9,7-tommeren. I daglig bruk oppleves imidlertid iPad 9,7 som et forholdsvis raskt nettbrett. Ting flyter fint, menyer er responsive, og ytelsen er såpass god at det vi prøvde av spill på nettbrettet også fungerte bra. Også apper for utvidet virkelighet (AR) basert på Apples ARKit fungerer bra.

Under kan du se et par ytelsestester. Vi har tatt med ytelsestest for Samsung Galaxy Tab S3 også. Denne har vi ikke testet selv, så ytelsesmålingen er hentet fra Tek.no sin test her.

Batteritiden er oppgitt til 10 timer, som er det samme som på iPad Pro. IPad har generelt veldig god batteritid, og bruker i motsetning til mange Android-nettbrett minimalt med strøm når du ikke bruker den. Det betyr at hvis du bruker den bare litt nå og da kan den holde i dagesvis før du må lade den.

Enklere skjerm enn i Pro-versjonen

Slik ser nettbrettet ut på baksiden. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Skjermen har samme oppløsning som forgjengeren, det vil si 1536 x 2048 piksler. Det er omtrent samme punkttetthet som i 10,5-tommersversjonen av iPad Pro. Det er imidlertid snakk om en enklere skjerm, og den vanlige iPad-en mangler blant annet True Tone-funksjonen som automatisk justerer hvitbalansen etter lysforholdene. IPad Pro har også variabel oppdateringsfrekvens opptil 120 Hz på skjermen, noe Apple kaller ProMotion, som skal gi jevnere flyt.

Alt dette høres fint ut på papiret – og side om side med iPad Pro er da også iPad 9,7-skjermen litt blassere. Vi vil likevel anse bildekvaliteten for å være god, og skjermen er skarp og fin – og ganske lyssterk. Den fungerer fint til film også, men lyden fra de innebygde høyttalerne er langt fra like god som på Pro-modellen. Apple har imidlertid beholdt 3,5 mm hodetelefonutgangen, og du kan selvfølgelig også bruke trådløse Bluetooth-hodetelefoner.

Fingeravtrykksleseren låser opp iPad-en veldig kjapt. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Nederst finner vi den vanlige fingeravtrykksleseren – Touch ID – som logger deg kjapt og greit inn uten at du trenger å taste pin-kode eller passord.

Når det gjelder øvrige tekniske spesifikasjoner, så nevner vi at iPad 9,7 kommer i to ulike varianter: Med og uten mobilnett-støtte (3G/4G). Det er versjonen med mobilnett vi testet, og den koster 1500 kroner mer enn den versjonen som kun har wifi. Det er ganske mye penger – spesielt når 32 GB-versjonen av nettbrettet koster overkommelige 3490 kroner med kun wifi.

Du må altså ut med nesten 50 prosent mer for å få SIM-kortplass i nettbrettet. Til den prisen vil vi heller anbefale at du deler mobilnettet fra mobiltelefonen din de gangene du ikke har tilgang på wifi. Versjonen uten 3G/4G-støtte har imidlertid ikke innebygget GPS-funksjonalitet, noe som kan være verdt å tenke på hvis du skal bruke kart eller andre apper hvor du trenger nøyaktig posisjonering.

Mange muligheter med Apple-pennen

Vi har nevnt at en av nyhetene er at det nå er støtte for Apple Pencil. Denne kom først til iPad Pro, men fungerer nå altså også med den nye «billig-iPad-en». Den må riktignok kjøpes som ekstrautstyr til den nette sum av 999 kroner, men for de som bruker iPad-en til litt kreativ bruk – som tegning/illustrasjoner, og så videre, kan den være nyttig. Den har også andre bruksområder. Apple demonstrerte blant annet AR-appen Froggipedia der du kan dissekere en frosk ved å bruke pennen som skalpell. Det er akkurat like ekkelt og morsomt som det høres ut.

Appen Notability er en av mange som støtter Apple Pencil. Nå kan pennen også brukes i Apples egne iWork-apper. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Pennen er veldig fin å bruke, og den registrerer hvor hardt du trykker og vinkelen på pennen. Dette kan brukes i for eksempel tegneprogrammer som Pixelmator for å simulere ulike penner og pensler.

Nylig lanserte Apple også en oppdatering som gir støtte for Apple Pencil i iWork-appene Pages, Numbers og Keynote. Det betyr at du nå kan tegne eller skrive direkte inn i for eksempel et tekstdokument i Pages, et regneark i Numbers eller en presentasjon laget i Keynote. Pennen kan også brukes til å skrive inn tilbakemeldinger eller legge inn kommentarer og korrekturmerknader i dokumenter.

Nettbrettet er ellers utstyrt med det samme 8 megapiksel kameraet som i forgjengeren, og det er også et 1,2 megapiksel frontkamera. I den grad du tar bilder med nettbrettet er det verdt å være oppmerksom på at du får et vesentlig svakere kamera enn du får i iPad Pro.

Konklusjon

Vi fikk med ett av Apples egne deksler, som lar deg sette nettbrettet stående på denne måten. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Det er kanskje første gangen vi har skrevet at et Apple-produkt er mye for pengene, men den nye iPad-en er antagelig det beste nettbrettet du får til under 3500 kroner akkurat nå. Du får et nettbrett med god ytelse, god batteritid og en super brukeropplevelse. Til denne prisen kan nettbrettet være et godt valg for både privatpersoner og for eksempel innenfor utdanning – som er ett av markedene Apple fokuserer spesielt på med den nye iPad-en.

Som vi har nevnt koster imidlertid 3G/4G-versjonen av nettbrettet uforholdsmessig mye ekstra, og vi er i tvil om det virkelig er verdt den høye ekstrakostnaden. Pennen er også forholdsvis kostbar, så her må du vurdere om dette er noe du trenger.

Innenfor utdanning kan også en Chromebook være et rimelig alternativ for mange – selv om det riktignok blir et litt annerledes produkt.

Det er ikke mange nettbrett-konkurrenter i dette prissegmentet – i hvert fall ikke hvis du vil ha noe med tilsvarende ytelse. Men hvis du går opp i pris kan Samsung Galaxy Tab S3 være et alternativ. Denne har vi ikke testet selv, men nettbrettet har fått gode skussmål i tester både i Norge og internasjonalt. Men prislappen er 70 prosent høyere enn iPad-en (rundt 6000 kroner), og ifølge ytelsesmålinger er brettet faktisk noe tregere enn iPad 9.7.

Trenger du et kraftigere alternativ, som også har kontakter for eksternt tastatur som hektes på nettbrettet, da bør du ta en kikk på iPad Pro, som vi har testet her. Den finnes i både en 10,5 og en 12,9-tommers versjon. Du kan riktignok koble til tastatur til 9,7-tommers-iPad-en også, men da via Bluetooth.

Vi likte Vi likte ikke - Et svært godt nettbrett til overkommelig pris

- God skjerm

- Støtte for penn

- God ytelse med tanke på prisen

- Bra batteritid - 3G/4G-støtte koster for mye ekstra

- Svakt kamera

Få også med deg testen av Microsoft Surface Pro LTE Advanced her »