Apple hevder de forhindret svindel for over 12 milliarder kroner på App Store

Det er en kjensgjerning at de store app-butikkene er belemret med et stort antall tvilsomme applikasjoner og tilhørende svindelforsøk, og nå har Apple gitt oss innsikt i omfanget – som viser seg å være ganske stort.

Apple opplyser at de avviste eller fjernet nesten én million applikasjoner fra App Store i 2020 på grunn av brudd på retningslinjer og ulike typer ondsinnet funksjonalitet.

Forhindret svindel for 12 milliarder kroner

Av disse fant Apples team at over 215.000 apper brøt appbutikkens personvernregler, mens 150.000 applikasjoner ble avvist på grunn av at de ble identifisert som «søppelvare», kopier av andre apper eller at de manipulerte brukere til å foreta kjøp.

48.000 apper inneholdt funksjonalitet som var skjult for brukeren, noe som også bryter med appbutikkens retningslinjer.

I tillegg fjernet Apple over 95.000 applikasjoner som benyttet seg av det som kalles «bait and switch»-teknikken, som innebærer at appene endrer funksjonalitet etter evalueringsprosessen for å omgå retningslinjer og utføre kriminelle handlinger.

Til sammen skal Apples filtreringssystem og kvalitetssikring ha forhindret «potensiell» svindel for over 1,5 milliarder dollar, eller cirka 12,5 milliarder kroner, ifølge selskapet selv.

Apple hevder også at over tre millioner stjålne betalingskort skal ha blitt forhindret fra å utføre kjøp på App Store, og over én million kontoer ble bannlyst fra å gjennomføre transaksjoner igjen.

På nivå med Google Play

Apple opplyser ellers at de tar kraftige grep når det gjelder å kvalitetssikre brukeranmeldelsene i appbutikken sin, som mange brukere baserer avgjørelsen sin på når de gjennomfører kjøp.

Selskapet sier de bruker et avansert system som kombinerer kunstig intelligens og menneskelig innsats for å kvalitetssikre anmeldelser, og de fjernet hele 250 millioner poengsummer og anmeldelser som ikke fulgte modereringsstandardene i løpet av 2020.

Antallet apper som ble avvist av Apple, ligger for øvrig svært nær det antallet apper som hovedkonkurrenten Google stengte ute fra sin appbutikk. Google opplyste på sin sikkerhetsblogg i april at de i løpet av fjoråret forhindret publiseringen av 962.000 applikasjoner på Google Play grunnet brudd på ulike retningslinjer.

For ordens skyld bør det nevnes at Google Play fremdeles er vesentlig større enn App Store, med et totalt antall applikasjoner på rundt tre millioner, ifølge statistikken hos nettstedet Statista. Apples appbutikk har til sammenligning rundt to millioner applikasjoner per dags dato.