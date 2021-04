På vei inn i varmen igjen: Apple tar oppdatert Parler-app inn i App Store

14. april gav Apple Parler beskjed om at de var positive til å ta Parler-appen inn i sin App Store igjen, etter at den ble fjernet fra Apples app-butikk niende januar i år.

Det kommer fram i et brev Timothy Powderly, som leder Apples avdeling for myndighetskontakt (senior director of government affairs), har sendt de republikanske senatorene Mike Lee og Ken Buck, som i slutten av mars bad om en redegjørelse for hvorfor Apple kastet den omstridte meldingsappen ut av app-butikken sin. Utkastelsen betød at appen i praksis ikke har vært mulig å laste ned på på Iphoner.

Det samme gjelder tildels Android-telefoner, ettersom også Google kastet Parler ut av sin Play Butikk. I tillegg valgte Amazon å nekte Parler å lagre sitt innhold på deres servere. Allerede installerte apper har imidlertid fungert på både Iphoner og Android-telefoner.

Parler brøt to av Apples retningslinjer

I brevet går Apple grundig igjennom rutinene de har for å kontrollere at apper følger de retningslinjene selskapet har satt for apper som tas inn i App Store. De forklarer at det var brudd på punkt 1.1.1 og 1.2 i retningslinjene som gjorde at appen ble kastet ut.

Punkt 1.1.1 slår fast at apper ikke skal ha støtende eller diskriminerende innhold som er egnet til å ydmyke, skremme eller skade personer eller grupper. Punkt 1.2 slår fast at apper med brukergenerert innhold må ha et knippe kontrollfunksjoner på plass for å forhindre misbruk:

En funksjon som gjør det mulig å filtrere ut uakseptabelt innhold

En funksjon som gjør det mulig å rapportere støtende innhold, og få respons innen rimelig tid.

En funksjon som gjør det mulig å stenge brukere som bryter retningslinjene, ute fra tjenesten.

Kontaktinformasjon som gjør det mulig for brukere å kontakte apputvikleren.

Apple forklarer senatorene at selskapet i dagene rundt Trump-tilhengernes storming av Capitol Hill 6. januar, fikk beskjed om at det ble postet en rekke støtende meldinger på Parler-appen. Apples app-vurderingsteam fant da en rekke meldinger som brøt med punkt 1.1.1, blant annet fordi de glorifiserte nazismen, oppfordret til vold - i noen tilfeller mot spesifikke personer, eller inneholdt nedsettende karakteristikker av etniske grupper og religioner.

Mengden meldinger, og det grove innholdet i dem indikerte ifølge Apple at Parler heller ikke hadde kontrollfunksjoner på plass, slik punkt 1.2 krever, ettersom modereringen av meldingene var ute av stand til å beskytte brukerne mot «det skadelige og farlige innholdet» i dem.

Derfor kastet Apple ut Parler

Åttende januar anmodet Apple derfor Parler om å fjerne innhold Apple mente brøt med deres retningslinjer, og bad samtidig om en redegjørelse for hvordan Parler ville forbedre modereringen av meldingene i appen. Ettersom dette langt fra var første gang Apple hadde påpekt manglende moderering av ulovlig innhold, gav Apple Parler en frist på 24 timer til å svare.

16. januar hadde Parler vært utestengt fra de store appbutikkene i en uke, og to uker etter at han la ut denne meldingen, var også Parlers CEO, John Matze, ute av Parler-ledelsen. Skjermdump: Parlers nettside/Reuters/NTB

For Parler var det imidlertid ikke en nobrainer hvordan de skulle forholde seg til kravene fra Apple. Manglende moderering var nemlig nærmest en av kvalitetene som ble framhevet da appen ble lansert i august 2018 som et «upartisk sosialt medium med full ytringsfrihet». Karakteristikken spilte på forestillingen om at konservative stemmer i amerikansk politikk blir sensurert i de dominerende sosiale mediene - inkludert Trumps tidligere stamplattform, Twitter. Parler har også hatt begrensninger på hvor lange meldinger som kan postes, og har derfor blitt betegnet som høyresidens versjon av nettopp Twitter.

Hvor dypt uviljen mot å moderere innholdet stakk, fikk man en pekepinn på da en av app-grunderne, John Matze, ble sparket 30. januar, og ifølge nettstedet Ars Technica hevdet det skjedde fordi han ville moderere vekk innhold blant annet fra nynazist-grupper.

Da Parler ikke kom opp med noen tilstrekkelig god plan for å endre sine modereringsrutiner, avgjorde Apple at Parler-appen skulle kastes ut av App Store umiddelbart. I brevet skriver Apple at de tok avgjørelsen på selvstendig grunnlag, og at verken Google eller Amazon ble konsultert i forbindelse med utestengelsen.

Fortsatte kommunikasjonen

Apple påpeker også at utviklerkommunikasjonen mellom dem og Parler foregikk på en sikker plattform hvor bare utvikler hadde tilgang, og at utestengelsen ikke ble offentlig før den konservative nettavisen The Federalist meldte om den, og personer tilknyttet Parler delte nyheten på Twitter.

Utestengelsen førte imidlertid ikke til at all kontakt mellom Apple og Parler opphørte. Apple skriver at det tvert imot har vært mye kommunikasjon mellom partene for å få på plass en ny versjon av appen, som lever opp til kravene i Apples retningslinjer.

Det har ført til at Apple både har oppgradert appen, og foreslått nye rutiner for modereringen av innholdet i den. 14. april informerte derfor Apples App-vurderingsteam Parler om at de nå anbefaler at den nyeste versjonen av appen blir tatt inn i App Store igjen. Apple skriver at de regner med at den vil bli tilgjengelig umiddelbart når Parler legger den ut.

Også Google kan snu

Dersom appen lever opp til Apples retningslinjer vil den etter alle solemerker snart bli tilgjengelig igjen også i Googles app-butikk. En Google-representant har svart følgende på en epost fra nettstedet Android Police: «Parler er velkommen tilbake i Play-butikken så snart de slipper en app som overholder våre retningslinjer.»

Så gjenstår det å se om den radikale høyresiden i amerikansk politikk vil omfavne også den modererte versjonen av Parler.