Apple lanserer nye Mac-maskiner med selskapets egen M3-brikke – så stort er ytelsesløftet

Sent natt til tirsdag norsk tid avholdt Apple et nytt lanseringsarrangement, og denne gangen var det splitter nye Mac-maskiner som inntok den heldigitale scenen.

Apple dro sløret av en ny 14- og 16-tommers MacBook Pro, i tillegg til en ny 24-tommers iMac-modell. Felles for de alle er at de kommer med Apples nye prosessorbrikke M3, som også skal lanseres i tre ulike varianter – M3, M3 Pro og M3 Max.

Som vanlig brukte Apple relativt mye tid på å skryte av hvor mye raskere de nye modellene er, sammenlignet med de tidligere variantene av selskapets egendesignede prosessorbrikker.

Store løft

Blant annet hevder Apple at den nye 14-tommersutgaven av MacBook Pro med M3-brikken skilter med opptil 60 prosent høyere ytelse enn 13-tommersversjonen av MacBook Pro med M1-brikken.

M3 Pro-brikken skal på sin side gi et ytelsesløft på opptil 40 prosent sammenlignet med 16-tommersversjonen av MacBook Pro med M1 Pro.

Med den mest muskuløse brikken under panseret, M3 Max, lover Apple imidlertid opptil 2,5 ganger høyere ytelse enn 16-tommersutgaven av MacBook Pro med M1 Max, og opptil hele 11 ganger høyere enn den raskeste Intel-baserte MacBook Pro-modellen.

Når det gjelder den nye iMac-modellen på 24 tommer, kan denne også vente seg et solid ytelsessprang. Det er tydelig at Apple ønsker folk over på sin egen maskinvare, for selskapet sier at den nye iMac-en med M3 under panseret leverer opptil 2,5 ganger høyere ytelse enn de mest populære 27-tommersutgavene av iMac med Intel-brikker – og fire ganger høyere ytelse enn de kraftigste 21,5-tommersversjonene som er basert på Intel-teknologi.

Sammenlignet med forrige generasjons 24-tommers iMac, skal den nye M3-utgaven av maskinen gi 30 prosent bedre ytelse i nettleseren Safari, 30 prosent høyere ytelse med produktivitetsapper som Microsoft Excel, og opptil 50 prosent raskere bildefrekvens i spill.

De nye M3-brikkene gir Apples oppgraderte produkter en betydelig vitamininnsprøytning. Foto: Apple

Støtte for strålesporing

Hovedpersonen i alt dette er altså M3-brikken, som ifølge Apple er de aller første brikkene basert på 3 nanometers produksjonsprosess beregnet på hjemme-PC-er – som innebærer at man har skvist inn enda flere transistorer på det samme arealet for å løfte både ytelse og energieffektivitet.

Apples systembrikker består som kjent av en hovedprosessor og grafikkprosessor, og denne gangen er det sistnevnte som høster mest lovord fra Apple. Den nye grafikkprosessoren i M3-brikken byr blant annet på «dynamic caching», som skal sørge for allokering av lokalt minne i sanntid, slik at kun det minne som trengs til hver oppgave blir brukt.

Apple sier dette hever utnyttelsen av grafikkprosessoren betydelig, og dermed ytelsen. En annen stor nyhet er at de nye M3-brikkene kommer med maskinvarebasert støtte for såkalt strålesporing (ray tracing) – en teknologi som i korte trekk gir vesentlig mer realistiske bilder og grafikk.

De nye MacBook Pro-modellene er tilgjengelige fra 7. november. Prisene starter på 23.990 kroner for 14-tommeren med M3-brikken, og id en andre enden av spekteret finner vi 16-tommeren med M3 Max-brikken – som har en startpris på solide 59.490 kroner. Nye iMac er også tilgjengelig fra 7. november, og har en startpris på 18.990 kroner.