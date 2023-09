Iphone 15 Pro er Apples letteste toppmodell noensinne – takket være nytt materiale

Ved siden av sine «vanlige» Iphone-modeller, 15 og 15 Plus avduket Apple som de pleier også sine nye flaggskipmodeller på tirsdagens arrangement – nemlig Iphone 15 Pro og Pro Max. Denne gangen er selve byggematerialet en av de nevneverdige faktorene.

De to nye toppmodellene, som kommer i 6,1 og 6,7 tommer, er nemlig for første gang pakket inn i intet mindre enn titan – som må sies å være et relativt eksklusivt materiale for en mobiltelefon, med både høy slitestyrke og lav vekt.

Action-knapp og ekstra tynne rammer

Apple hevder at titanlegeringen er den samme som benyttes innen romfart, og materialvalget skal ifølge produsenten gjøre de nye mobilene til de letteste Pro-modellene selskapet noensinne har lansert.

På designsiden har modellene ellers en ny, børstet teksturfinish og en ny type avrundede kanter. Rammene skal attpåtil være de aller tynneste noensinne på en Iphone, om vi skal tro Apple selv.

Blant de sentrale nyvinningene på de ferske Pro-modellene er en action-knapp på siden. Denne nye knappen erstatter knappen som tidligere kun ble brukt til å veksle mellom ringe- og stillemodus og kan nå konfigureres til å ha en rekke ulike funksjoner – basert på brukerens preferanser.

For eksempel kan man bruke knappene til raskt å aktivere kameraet eller lommelykt-funksjonen, eller man kan benytte den til ulike snarveier.

Mobilene drives av en Apple-designet A17 Pro-systembrikke, som skal være bransjens første brikke i sitt slag basert på 3 nanometers produksjonsprosess. Ifølge Apple har brikken en hovedprosessor som er 10 prosent raskere enn på forrige modell og en grafikkprosessor som skilter med 20 prosent høyere ytelse.

Iphone 15 Pro kommer med fem fargealternativer. Foto: Apple

Solid kameraløsning og USB-C

Denne nye brikken skal gi Iphone 15 Pro en ganske heftig kameraløsning som Apple hevder tilsvarer ytelsen til syv profesjonelle kameraer. Hovedkameraet er på 48 megapiksler og gir blant annet brukerne mulighet til å veksle mellom tre populære brennvidder; 24, 28 og 35 millimeter.

Vi finner også et 3 x telefotokamera og 5 x optisk zoom – som Apple sier er den lengste optiske zoomfunksjonen noensinne på en Iphone. Telefoto-kameraet skal by på Apples mest avanserte bildestabiliseringssystem.

Brukere kan nå også ta portrettbilder uten å manuelt bytte til portrettmodus. Dette skjer ved at mobilen automatisk fanger opp dybdedata når det registrerer en person, hund, katt, eller når brukeren fokuserer, og deretter kan man forvandle bildene til portretter i fotoappen. Denne funksjonen finner man for øvrig også på de vanlige Iphone 15-modellene.

USB-C-standarden er også på plass, som mange antakelig hadde forventet.

Iphone 15 Pro/Max kan forhåndsbestilles fra 15. september, og modellene er tilgjengelige den 22. september. Startprisen ligger på 14.990 kroner for Iphone 15 Pro og 17.990 for iPhone 15 Pro Max. Mobilene kommer med 256 GB, 512 GB eller 1 TB lagringsplass, og på Pro-modellen kan man også velge 128 GB.

Mer informasjon kan man finne på produktsiden.