Apple løser kuldeproblemene til iPhone X med iOS-oppdatering

Apple kom i går med en ny oppdatering til iOS, versjon 11.1.2, hvor selskapet blant annet lover å ha løst problemet som kan gjøre at skjermen til iPhone X midlertidig «fryser», det vil si slutter å gi respons, når enheten plutselig blir utsatt for kulde.

Apple har ikke opplyst hva problemet egentlig skyldes, men har tidligere uttalt til The Loop at skjermen til de berørte enhetene kommer ut av dvalen igjen etter et antall sekunder.

0º til 35º C

Til tross for oppdateringen skriver Apple at selskapets enheter generelt trives best i omgivelser hvor det er mellom 0º og 35º C. Både høyere og lavere temperaturer kan få enheten til å endre atferd i forsøket på å regulere sin egen temperatur. Svært lave temperaturer kan midlertidig ha negativ effekt på batteritiden eller føre til at enheten skrur seg av.

Oppdateringen skal også fjerne et problem som kan føre til forstyrrelser i Live Photos og videoer som er tatt med iPhone X.

Også i forrige uke kom Apple med en feilfiks til iOS 11.1. Den løste blant annet et problem knyttet til autokorrekturen, hvor bokstaven «i» ble konvertert til helt andre tegn.

