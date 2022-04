Apple tillater brukerne av IOS å installere andre nettlesere enn Safari i IOS og IpadOS, men disse nettleserne må bygge på den samme nettlesermotoren som Safari, altså Webkit. Selv om nettlesere so Chrome, Edge og Firefox er tilgjengelige for disse operativsystemene, kan de ikke være basert noen annen nettlesermotor enn den Apple kontrollerer, slik de er i alle andre sammenhenger. Dette er oppgitt i punkt 2.5.6 i retningslinjene for App Store.

Dette reduserer mulighetene Apples nettleserkonkurrenter har til å konkurrere på Apple mobilplattformer, ved at de ikke kan tilby webteknologier som Webkit ikke støtter.

Kan bli forbudt

Nå tyder ting på at Apple ikke lenger vil kunne opprettholde en slik begrensning, i alle fall på enheter som selges i Europa. Teknologimediet The Register har fått tilgang til fortsatt upubliserte, men lekkede, endringer til den kommende EU-lovgivningen som kalles for Digital Markets Act (DMA). Noen av hensikten med DMA er å redusere konkurransehemmende virksomhet fra portvokterne, noe som inkluderer plattformeiere som Apple, Facebook, Google og Microsoft.

The Register trekker blant annet fram et par avsnitt som oppsummert sier at når en portvokter pålegger konkurrentene å bruke portvokterens egen nettlesermotor, så har portvokteren mulighet til å bestemme funksjonaliteten og standardene som vil gjelde, ikke bare for portvokterens egen nettleser, men også for konkurrerende nettlesere, og dermed også webapplikasjonene.

Ifølge den nye teksten bør ikke portvoktere ha mulighet til å kreve at noen av de kjernetjenestene som portvokteren tilbyr, må brukes av konkurrentene.

Hemmer flere markeder

I en fersk rapport fra det britiske konkurransetilsynet, Competition and Markets Authority (CMA), påpekes det at webapplikasjoner for tiden ikke tilbyr det samme settet med funksjonalitet som systemspesifikke apper, noe forfatterne mener skyldes restriksjoner som kan spores tilbake til at nettlesere på IOS-enheter må bruke Webkit-motoren.

– Den lavere funksjonaliteten for webapplikasjoner på IOS betyr at det er mindre sannsynlig at utviklere vil kunne basere seg på webapper for IOS, og dette fører sannsynligvis til høyere utviklingskostnader, ettersom effektivitetsbesparelsene ved å bare måtte utvikle én app (det vi si én webapp framfor en egen app for hvert operativsystem) går tapt, heter det i CMA-rapporten.

Venter motstand

Det er ventet at DMA vil tre i kraft i 2024. Ifølge kildene til The Register er det også ventet at Apple vil motsette seg de nye kravene med stor kraft, slik det også gjør i diskusjonen om app-butikker. Apple argumenterer bruker først og fremst sikkerheten til brukerne som argument for å ikke tillate IOS-brukerne å laste ned apper fra andre kilder enn selskapets egen App Store.

Apple har også tidligere brukt sikkerhet som argument for blant annet å forby andre nettlesermotorer enn Webkit på IOS-enheter. Tidligere krevde Apple at ingen IOS-apper kunne laste ned og tolke ekstern kode med annet enn den innebygde teknologien i IOS, men selskapet har senere lettet noe på dette kravet.