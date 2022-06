Apples nettleser har nådd gigantisk milepæl – men det er langt igjen til toppen

Google Chrome har lenge vært dominerende på nettleserfronten og fortsetter å være det. Den nest mest utbredte nettleseren har imidlertid nå nådd en betydelig milepæl, rapporterer blant andre 9to5mac.

Skal vi tro statistikk som nylig ble utarbeidet av VPN-leverandøren Atlas VPN har Apple Safari nå over én milliard brukere. Dermed er nettleseren den andre som krysser den magiske grensen, etter Chrome.

Langt bak Google Chrome

Googles nettleser har fremdeles en meget komfortabel ledelse, med et antall brukere på over 3,3 milliarder på verdensbasis, ifølge Atlas VPN. Bak Safari følger Edge og Firefox, med henholdsvis 212 millioner og 179 millioner brukere.

Den delvis norskutviklede nettleseren Opera ligger sist blant de største, med et brukertall på 108 millioner.

En av de store endringene sammenlignet med fjorårets tall er at Microsoft Edge nå har gått forbi Firefox som den tredje mest brukte nettleseren. Ifølge Atlas VPN er mye av grunnen til dette at Microsoft gjorde det mer tungvint å bytte standardnettleser i Windows 11, og generelt har foretrukket sin egen nettleser.

Microsoft har senere gjort prosessen noe enklere for å imøtekomme kritikk, men flere av konkurrentene mener selskapet må gjøre enda mer for å sikre rettferdig konkurranse.

Atlas VPN sine tall avviker for øvrig en del fra tallene som andre analysebyråer opererer med. Ifølge Statista hadde Safari kun 576 millioner brukere i fjor, der Atlas VPN oppga 944 millioner, mens tallene for Chrome var omtrent likt hos begge.

Chrome leder ennå med god margin, men Safari ligger langt foran sine øvrige konkurrenter. Foto: Atlas VPN.

19 prosent markedsandel

Noe av forklaringen kan ligge i metodologien. Atlas VPN sier de baserer tallene sine på markedsandelsprosenten til nettleseren, som ble konvertert til tall via Internet World Stats – som fører statistikk for internettbruk globalt.

Ifølge Statcounter har Apple Safari nå en markedsandel på rett over 19 prosent. Google Chrome sitter på cirka 65 prosent, mens Microsoft Edge og Mozilla Firefox har markedsandeler på henholdsvis 4 prosent og 3,26 prosent. Opera sin andel ligger på 2,11 prosent.

Den utbredte bruken av Safari kommer altså av at nettleseren er forhåndsinstallert på alle typer Apple-enheter. Det er riktignok mulig å bruke andre nettlesere, som Chrome, i Apples operativsystemer, men i iOS er det et krav at disse er basert på Webkit-motoren som Safari bygger på.

Dette begrenser konkurransen på plattformen noe, men som Digi.no rapporterte for litt siden kan nye EU-krav føre til at Apple må åpne for andre nettlesermotorer i iOS.