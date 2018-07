Apple oppgraderer Macbook Pro med nyeste Intel-prosessorer og tastatur som bråker mindre

Apple har lansert oppdaterte utgaver av sine 13- og 15-tommers Macbook Pro-modeller. Det er kun toppmodellene som blir oppdatert.

Macbook Pro har en stund ligget litt bak konkurrentene på maskinvaresiden, noe de har fått mye kritikk for. Det er derfor en etterlengtet oppdatering som nå kommer.

Det er ikke snakk om noen revolusjonerende endringer – men maskinene vil nå komme med den nyeste 8. generasjon Intel-prosessorer med flere kjerner enn tidligere, samt at Macbook Pro nå endelig har fått raskere systemminne. Mens forgjengeren brukte DDR3 RAM, har nye Macbook Pro nå DDR4 RAM.

70 prosent raskere

15-tommersmodellen kan nå leveres med 8. generasjon Intel Core i7- og Core i9-prosessorer med klokkefrekvens på opptil 2,9 GHz (4,8 GHz Turbo Boost). Ifølge Apple skal ytelsen være opptil 70 prosent bedre enn på forrige generasjon.

PC-en får inntil 32 GB DDR4-systemminne, og kommer også med et Radeon Pro-grafikkort med 4 GB grafikkminne. Maksimal størrelse på SSD-en er nå doblet, og er nå på opptil 4 TB.

13-tommeren kan fås med Intel Core i5- eller i7-prosessorer opptil 2,7 GHz med Turbo Boost på opptil 4,5 GHz. Grafikken håndteres av Intel Iris Plus 655 som er integrert i prosessorbrikken. Ikke noe dedikert grafikkort på 13-tommeren, med andre ord.

Macbook Pro i 2018-versjon. Foto: Apple

På lagringsfronten er maksimal størrelse på 13-tommeren en 2 TB SSD. Også dette er dobbelt så mye som i forrige generasjon.

Begge maskinene har mulighet for tilkobling av ekstern grafikkaksellerator via Thunderbolt 3. Apple selger nå en ekstern GPU av typen Blackmagic eGPU til 6949 kroner. Denne inneholder et Radeon Pro 580-grafikkort med 8 GB grafikkminne.

Mer støysvakt tastatur og bedre skjerm

En nyhet er at de nye Macbookene nå skal ha fått et tastatur som støyer mindre enn på tidligere modeller.

Retina-skjermen i maskinene har nå fått støtte for fargerommet P3, samt Tru Tone – en løsning som automatisk justerer hvitbalansen på skjermen avhengig av lyset i omgivelsene. Dette er en funksjon Apple også har i sin iPad Pro, som vi har testet her.

Apple nevner også at de nye maskinene har fått Apples T2-brikke. Dette er en brikke som håndterer blant annet Touch Bar – den interaktive menylinjen over tastaturet. I tillegg brukes T2-brikken i forbindelse med sikkerhet og til å drive «Hey Siri»-funksjonen på Mac. Den brukes også til sikker oppstart og til kryptering av disken.

Batterikapasiteten skal ha blitt bedre, men siden maskinene bruker noe mer strøm – blant annet på grunn av raskere minne – så er batteritiden omtrent den samme som før.

De nye Macbook Pro-maskinene vil komme med MacOS High Sierra, men kan oppgraderes til Mojave – operativsystemet som nå er i public beta.

Prisen på 15-tommeren starter på 26.990 kroner, mens 13-tommeren vil koste fra 19.990 kroner – ingen billig fornøyelse, med andre ord.

