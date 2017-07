I begynnelsen av juni lanserte Apple to nye iPad Pro-modeller – en 10,5-tommer og en 12,9-tommer. 10,5-tommeren erstatter den tidligere 9,7-tommeren, mens 12,9-tommeren har samme størrelse og design som tidligere. Men under panseret skjuler det seg en rekke forbedringer sammenlignet med de gamle modellene.

Apple iPad Pro 12.9. Foto: Kurt Lekanger

Vi har prøvekjørt 12,9-tommersversjonen av iPad Pro noen dager, sammen med Smart Keyboard-tastaturet som fås som opsjon. Med denne kombinasjonen har iPad Pro mange likheter med Microsoft Surface Pro – i hvert fall utseendemessig. Med det kommende iOS 11-operativsystemet vil iPad Pro også få en del nye muligheter som i hvert fall tilsynelatende vil kunne gjøre dem litt bedre i stand til å fungere som et alternativ til en vanlig bærbar PC. Vi prøvde derfor nettbrettet først et par dager med iOS 10, før vi la inn den første offentlige betaversjonen av iOS 11.

Hvem er dette nettbrettet for?

Salget av nettbrett har ifølge IDC falt ti kvartaler på rad, og sammenlignet med første kvartal i 2016 falt salget med 8,5 prosent for samme periode i år. Mye av årsaken er kanskje at forbrukere i mindre grad kjøper nettbrett siden mobiltelefoner med store skjermer gjør jobben. Så hvem er dette nettbrettet for?

Både iPad Pro og Microsoft Surface Pro ser ut til å være rettet mot en litt annen målgruppe enn de som tradisjonelt kjøper nettbrett – nemlig proffbrukerne. Men mens Surface Pro i likhet med mange hybrid-PC-er er en tradisjonell PC med avtakbart tastatur, har iPad Pro et operativsystem som først og fremst er tilpasset tradisjonell nettbrettbruk. Likevel finnes det mye produktivitetsprogramvare og annet til iOS som fungerer godt også i profesjonell sammenheng.

Før vi går nærmere inn på hvordan iPad Pro fungerer for deg som vil ha et nettbrett som kan brukes til både jobb og moro, skal vi ta en kikk på hva som er nytt i 2017-utgaven av nettbrettet.

Gedigen skjerm og kraftig innmat

Apple iPad Pro 12.9 (2017) Skjerm: 12,9" LED-bakbelyst, 2732 x 2048 punkter. ProMotion (opptil 120 Hz). True Tone.

Prosessor: Apple A10X Fusion. M10 koprosessor.

Kamera: 12 megapiksel hovedkamera (f/1.8) med optisk bildestabilisator, 4K videoopptak. 7 megapiksel frontkamera (f/2.2)

Trådløst: Wifi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 og 5 GHz, HT80 med MIMO). Bluetooth 4.2. 2G/3G/4G.

Øvrig: Touch ID, kompass, gyroskop, akselerometer, barometer, lyssensor. Lightning-tilkobling. 3,5 mm hodetelefonutgang.

Batteri: 41 wattimer (oppgitt batteritid=10 timer surfing via wifi, videoavspilling eller musikkavspilling)

Størrelse: 305,7 x 220,6 x 6,9 mm

Vekt: 692 gram

Pris: 64 GB, fra kr 8990. 256 GB, fra kr 9990, 512 GB, fra kr 11.990. Toppmodellen med maks lagring og wifi+SIM koster 13.490 kroner. Smart Keyboard: 1790 kroner. Apple Pencil: 1090 kroner.

Mens 10,5-tommeren har fått større skjerm ved å gjøre rammene rundt skjermen smalere, er som sagt 12,9-tommeren helt lik som iPad Pro fra 2015. Men skjermpanelet er nytt og bedre, og ifølge Apple har skjermen blitt 50 prosent mer lyssterk (600 nits). Sammen med et antirefleksbelegg skal det være enklere å se innhold både utendørs og innendørs. Hvitbalansen justeres automatisk etter lysforholdene (Apple kaller dette for «True Tone»).

En annen nyhet er at skjermen har fått variabel oppdateringsfrekvens som går helt opp til 120 Hz (altså 120 bilder i sekundet). Apple kaller dette for ProMotion, og teknologien skal gi jevnere rulling, raskere respons og jevnere bevegelser – for eksempel i film. I stedet for å kjøre 120 bilder i sekundet hele tiden justeres dette automatisk avhengig av hva som vises på skjermen, slik at det ikke skal gå for mye ut over strømforbruket. Ellers gjør Apple et poeng ut av at skjermen benytter et «P3 fargerom» (DCI-P3. red.anm.), som er utviklet av amerikansk filmindustri for digital filmfremvisning. Kort fortalt: skjermen kan vise et enda bredere spekter med farger.

Vår erfaring så langt er at skjermen er svært god og bildekvaliteten er suveren. Men i likhet med de fleste andre skjermer er heller ikke denne veldig lettlest i sterkt sollys – selv om den er blant de bedre. Med en oppløsning på 2732 x 2048 punkter er skjermen også sylskarp. Punkttettheten er nesten identisk med Microsoft Surface Pro.

Men en så stor skjerm betyr også at dette er et gigantisk nettbrett, og vekten på 692 gram gjør også at dette er et nettbrett du må bruke begge hendene for å betjene.

Apple iPad Pro 12.9. Foto: Kurt Lekanger

Også innmaten er oppgradert. Mens 2015-modellen hadde en A9X-brikke fra Apple, kommer 2017-modellen med en A10X Fusion-brikke. Denne skal være 30 prosent raskere enn A9X, ifølge Apple. Denne systembrikken (System-on-a-chip) inneholder en sekskjerners CPU og en tolvkjerners GPU (grafikkprosessor).

Vi har ikke kjørt egne tester for å verifisere Apples påstander med hensyn til ytelse, men kan bekrefte at nettbrettet i daglig bruk oppleves som svært raskt. Selv da vi oppgraderte til betaversjonen av iOS 11, som er langt fra optimalisert, opplevde vi aldri tendenser til rykk og napp noe sted.

Samme kamera som i iPhone 7

Ellers er det ikke så mange store overraskelser ved dette nettbrettet. Det har den samme fingeravtrykksleseren som på tidligere versjoner, men denne skal ha blitt raskere.

Det er kamera både foran og bak, og dette er de samme kameraene som sitter i iPhone 7. Vi snakker altså om en ganske kraftig forbedring fra 8 megapiksel-kameraet som satt på baksiden av 2015-modellen. Det nye hovedkameraet er på 12 megapiksler (f/1.8) og har en tofargers LED-blits, mens frontkameraet er på 7 megapiksler. Vi har ikke testet kameraet i iPaden særlig mye – men som sagt er det det samme som i iPhone 7, og det er som kjent et meget kapabelt kamera med optisk bildestabilisator. Frontkameraet er kanskje det mest nyttige i et nettbrett i denne størrelsen, siden du kan bruke det til Facetime, Skype og lignende.

Det siste som bør nevnes når det gjelder maskinvaren, er høyttalerne. Det sitter fire høyttalere i nettbrettet, to på toppen og to i bunnen. Når nettbrettet brukes i landskapsmodus, for eksempel stående ved hjelp av et deksel eller Smart Keyboard-dekselet, får du stereolyd fra hver side. Lydkvaliteten fra disse høyttalerne var overraskende god til nettbrett å være.

Lek og moro eller jobb?

Apple iPad Pro 12.9 med Magic Keyboard. Vårt testeksemplar kom med engelsk tastaturoppsett, men det fås selvfølgelig også med norske tegn. Foto: Kurt Lekanger

Som nevnt innledningsvis har vi prøvekjørt iPad Pro med et Smart Keyboard, og utgangspunktet var å fokusere på hvor godt nettbrettet fungerer til jobbformål. Det er neppe noen overraskelse at iPad Pro fungerer utmerket til underholdningsformål – og den fantastiske skjermen gjorde at Netflix-opplevelsen på buss-for-tog til jobb ble et par hakk morsommere for undertegnede enn den normalt ville vært. Og nettbrettet er såpass kraftig at alt du kan tenke deg av spill og moro flyter silkemykt over skjermen.

Tastaturet overrasket oss veldig positivt. Det er integrert i det som ligner et vanlig iPad-deksel, og veldig tynt (4 mm). Tastaturdekselet er laget slik at du kan skråstille iPad-en bak tastaturet, der iPad-en festes med en magnet. Det viktigste av alt er imidlertid at det er overraskende godt å skrive på – selv om det skal godt gjøres å komme opp i samme skrivehastighet som på et «ordentlig» PC-tastatur. Tastaturet er lett å bruke selv når du har iPad-en og tastaturet på fanget.

Du kan plassere to apper ved siden av hverandre. Hver av dem kan enten fylle halve skjermen, eller en fjerdedel.

Men kan en iPad Pro erstatte undertegnedes MacBook Pro? Det korte svaret er nei. Jeg bruker både Mac og Windows-PC-er, og har gjerne veldig mange applikasjoner oppe samtidig – og på jobben benytter jeg tre skjermer (Mac + to eksterne skjermer). På en iPad jobber man best med én app av gangen, selv om multitasking har blitt mye bedre med iOS 11. Vi la inn som sagt inn betaversjonen av denne, og du kan da enkelt hente opp «Docken» ved å sveipe opp fra bunnen av skjermen, og så dra en ny app opp på skjermen for å vise to apper side om side. Når du har to apper ved siden av hverandre er det også mulig å dra og slippe elementer – for eksempel bilder – fra en app til en annen. Vår erfaring er at dette foreløpig ikke fungerer helt perfekt med alt, men vi regner med at denne funksjonaliteten vil bli bedre i den endelige iOS 11-versjonen, og når flere apper blir tilpasset iOS 11.

Ellers finnes det mange gode produktivitetsapper for iPad. Både Apples egen kontorpakke med Pages, Numbers og Keynote og Microsoft Office med Word, Excel og PowerPoint, fungerer utmerket. Selv om ingen av disse iOS-appene har like mye funksjonalitet som MacOS- eller Windows-versjonene har de det aller meste de fleste trenger. Microsoft Office-appene støtter lagring i blant annet OneDrive og Dropbox, slik at du lett kan veksle mellom å jobbe på iPad eller PC/Mac. Apples apper er også integrert med selskapets egen iCloud-tjeneste, men fungerer såvidt vi har klart å finne ut ikke med Dropbox eller OneDrive. Det å jobbe i disse appene – med Smart Keyboard-tastaturet – fungerer tilnærmet like godt som på en bærbar PC. I hvert fall så lenge du ikke er avhengig av å ha mange apper/vinduer oppe samtidig. To apper ved siden av hverandre i «splitscreen»-modus fungerer imidlertid fint på en såpass stor skjerm som denne.

Den nye Filer-appen gjør det enklere å få oversikt over filer du har lagret i ulike apper, men det er likevel et stykke igjen før den kan hamle opp med en skikkelig filbehandler av den typen vi er vant til på Windows og MacOS.

Det bør også nevnes at iOS 11 endelig har fått en filbehandler – som heter bare «Filer». I betaversjonen begrenser denne seg til å vise innhold fra iCloud Drive og fra Apple-apper som Pages og Keynote, men støtte for andre skytjenester vil antagelig komme. Filer er heller ikke en fullverdig filbehandler slik som på en PC – men den gjør det enklere å finne igjen filer du har lagret i de ulike appene, og du kan flytte filer til andre steder.

Vi prøvde også pennen Apple Pencil, som er ekstrautstyr. Denne har en trykksensor slik at du for eksempel i tegneprogrammer kan trykke hardere for å lage tykkere streker – omtrent som når du bruker en tusj eller pensel. Pennen fungerer i alt fra den enkle notat-appen fra Apple til mer avanserte tegne- og illustrasjonsprogrammer. Ett eksempel er Affinity Photo, som er en ganske imponerende bilderedigeringsapp som har blitt godt mottatt av anmeldere – og som nok for mange vil kunne gjøre mye av jobben man ellers ville benyttet Photoshop til MacOS eller Windows til. Lager du et skjermbilde i iOS 11 (ved å trykke av/på-knappen og Hjem-knappen) vil du umiddelbart kunne ta notater på skjermbildet, og du kan også trykke med pennen på låseskjermen for å komme rett til notat-appen.

Pennen er ekstrautstyr. Foto: Kurt Lekanger

Men med en prislapp på 1090 kroner for skal du antagelig ha veldig bruk for pennen før du kjøper.

Konklusjon

Ipad Pro er utvilsomt et lekkert nettbrett og maskinvaremessig er det lite å si på produktet. En kraftig prosessor og en svært god skjerm gjør at nettbrettet er en fryd å bruke til underholdningsformål. Men som underholdningsnettbrett er 12,9-tommeren ganske stort og tungt å drasse rundt på – og kanskje dermed best egnet for sofakroken hjemme.

Til jobbformål fungerer iPad Pro med Magic Keyboard godt – men bare delvis som en erstatning for en bærbar PC. Jobber du stort sett med én og én ting av gangen, som å skrive tekst, jobbe med presentasjoner, lese dokumenter eller nettsider, da klarer du deg fint. Men selv med iOS 11 på plass er ikke multitasking like bra som på en skikkelig PC. Derfor kommer antagelig de fleste til å trenge en PC i tillegg.

Når du likevel trenger en PC i tillegg, er prisen på 8990 kroner inkl. mva. for den rimeligste modellen med 64 GB lagringsplass ganske drøy. Vil du ha toppmodellen må du opp i hele 13.490 kroner. Skal du ha tastaturet, må du bla opp 1790 kroner i tillegg. Altså snakker vi om en pakke på mellom 10.780 og 15.280 kroner om du vil ha tastatur. Det finnes riktignok billigere tredjeparts tastaturer, blant annet fra Logitech.

Microsofts nye 12,3-tommers Surface Pro koster til sammenligning fra 10.990 kroner med tastatur, og rett i overkant av 23.000 kroner om du vil ha toppmodellen med Core i7, 16 GB RAM og 512 GB SSD. Altså ingen billig affære det heller – men da får du en fullverdig Windows-PC med litt mer muligheter enn det en iPad kan by på. Acer har også et lignende produkt, Switch Alpha – men denne har vi ikke prøvd selv.

Skal du likevel ha med en bærbar PC i sekken er det kanskje litt «overkill» å ta med seg en iPad som er like stor som en vanlig PC i tillegg (da kan kanskje 10,5-tommeren være et alternativ).

Men så var det det med fornuft og følelser, da. iPad Pro er utvilsomt et lekkert produkt med høy siklefaktor – selv om det kanskje ikke er det mest fornuftige produktet du kan bruke pengene dine på.