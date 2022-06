Apple presenterte iOS 16: Låseskjermen og meldingsappen får store oppdateringer

Apples årlige WWDC-konferanse startet på mandag kveld norsk tid, og blant nyhetene selskapet valgte å avduke først var den nye versjonen av mobiloperativsystemet sitt – iOS 16.

iOS 16 skal ifølge Apple endre brukeropplevelsen på iPhone markant, og en av måtene brukerne skal merke dette på er den nye låseskjermen – som selskapet gjorde et stort nummer ut av.

Nye låseskjerm-funksjoner

Med den seneste iOS-versjonen, som altså nå er lansert i en forhåndsutgave, skal låseskjermen bli mer personlig med flere konfigureringsvalg enn før. Det innebærer blant annet at brukere kan endre utseendet på tid og dato med nye estetiske valg, samt legge til nye effekter og farger.

Ikke minst har låseskjermen nå fått en ny widget-funksjonalitet som lar deg raskt få tilgang til data som vær, kalenderbegivenheter, dato, tidssoner, alarmer, batterinivå og annen informasjon fra apper på mobilen.

Låseskjermen får også en ny måte å vise varslinger på. Varslingene vil vises nederst på skjermen, slik at de ikke kommer i veien for annen informasjon, og rulles opp fra bunnen av skjermen.

I tillegg vil låseskjermen få en «live»-funksjon som lar brukere følge med på saker og ting som skjer i sanntid, for eksempel stillingen i en fotballkamp eller lignende. Apple opplyser at denne funksjonen vil komme litt senere i år.

iCloud Shared Photo Library er navnet på en annen nyhet i iOS 16 som innebærer at brukere sømløst skal kunne dele bilder med venner og familie. De delte bildebibliotekene kan ha opptil seks brukere, og vil gi brukere ulike valg når det gjelder hva som skal deles.

Messages-appen får betydelige oppdateringer som blant annet lar brukere angre sendte meldinger. Foto: Apple

Messages-nyheter

En annen nevneverdig nyhet er at Messages får en ganske kraftig oppdatering med den seneste iOS-versjonen. Oppdateringen innebærer at brukere kan redigere meldinger som akkurat er sendt, slik at man ikke lenger å sende oppfølgingsmeldinger for å rette på stavefeil – for eksempel.

Man kan også gjenopprette nylig slettede meldinger, og angre meldinger som akkurat er sendt. I tillegg blir det mulig å merke samtaler som uleste, slik at man kan returnere til samtalene senere dersom du ikke rakk å svare.

Apple kan videre opplyse at Shareplay nå kommer til Messages. Shareplay ble introdusert i fjor som en funksjon som lar brukere høre på musikk eller se på film og TV-serier sammen med andre i Facetime, synkronisert på tvers av enhetene. Med iOS 16 kan man altså gjøre dette også i meldingsappen.

Apple Mail får også oppdateringer, og lar nå brukere sette tidspunkter for sendelse av e-poster frem i tid. Man får også et lite tidsvindu til å kansellere leveringen av en e-post som allerede er sendt, litt på samme måte som i for eksempel Googles Gmail.

Flere detaljer om hva som venter i iOS 16 finner du hos Apple.