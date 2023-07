Apple produserer langt færre VR-sett enn planlagt

Bare omtrent en måned etter lanseringen av Apple Vision Pro har Apple støtt på problemer med produksjonen av det ikke helt billige VR-hodesettet.

Det er kvaliteten på micro-OLED-skjermene som benyttes i hodesettet, som skal være problemet, skriver Financial Times.

Millioner av hodesett?

Apples ambisjon var å produsere en million av hodesettene - hvert av dem priset til rundt 40.000 norske kroner - bare i det første året.

Nå ser det imidlertid ut til at Luxshare må nedskalere til å i stedet produsere under 400.000 i løpet av 2024. Altså betydelig færre enn først planlagt.

Luxshare skal etter sigende være «skuffet» over reduksjonen, spesielt med tanke på at de planla å øke sin kapasitet til å kunne lage ikke mindre enn 18 millioner slike hodesett i året.

Luxshare er Apples partnerselskap i produksjonen, og det eneste selskapet som setter sammen hodesettene.

Har bestilt færre deler

Andre selskap er imidlertid underleverandører, og ifølge Financial Times har to av disse fått bestilling fra Apple som skal tilsvare et sted mellom 130.000 og 150.000 ferdige hodesett i løpet av det første produksjonsåret, altså inntil sommeren 2024.

Det meldes fra flere hols at Apple arbeider med utviklingen av senere generasjoner av hodesettet, og at disse skal være rimeligere enn dette førstegenerasjonsproduktet. Utviklingen av rimeligere versjoner skal imidlertid også være påvirket av problemene, og kan bli forsinket.