Apple ruller ut sikkerhetsoppdatering til Airtag og lover noe Android-støtte

Apple startet torsdag denne uken utrulling av en sikkerhetsoppdatering som skal løse sikkerhetsproblemet med sporingsbrikken Airtag. Dette opplyser selskapet i en uttalelse som tilsynelatende bare har blitt sendt til CNET.

Bare noen uker etter at Apple lanserte Airtag, viste det seg at sikkerheten ikke var helt på plass, noe som har kunnet åpne for sporing av andre brukere. Spesielt enkelt skal det likevel ikke være.

Mer uberegnelig varsling

Det som primært endres med sikkerhetsoppdateringen, er å endre tidsvinduet for når enheten lager lyder mens den potensielt brukes til å spore en annen person. Ifølge CNET har det vært slik at enheten har spilt av lyder i tre døgn når de har blitt separert fra eieren. Dette endres slik at avspillingen av lydene først starter etter en vilkårlig tidspunkt på mellom 8 og 24 timer.

Ifølge CNET mener Apple at dette vil kunne forhindre misbruk gjort av en ikke-eier, ved at det skaper en usikkerhet rundt hvordan enhetene kommer til å fungere. Apple har allerede gjort det mulig for Iphone å varsle brukere om Airtags som reiser sammen med dem uten at de er klar over det. Da kan de bruke mobilen og NFC til å motta instruksjoner om hvordan Airtag-enheten kan deaktiveres.

Flere detaljer om dette er oppgitt på denne siden.

Den nye sikkerhetsoppdateringen skal automatisk bli installert straks Airtag-en er innen rekkevidde av en Iphone.

En anelse Android-støtte

Ifølge CNET lover Apple å tilby slik funksjonalitet også til Android-baserte enheter, det vil si at selskapet i løpet av året skal komme med en app som kan gjør det mulig for brukerne å oppdage om en Airtag eller annen enhet med Find My-nettverksstøtte uventet reiser sammen med dem.