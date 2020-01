Apple saksøker programvareselskap for å få slutt på «jailbreaking»

«Jailbreaking» – fenomenet som innebærer å modifisere operativsystemet for å omgå sikkerheten og begrensningene på telefonen – er ikke eksplisitt ulovlig, men likevel en praksis som møtes med mye kritikk.

Blant de som ikke liker praksisen overhodet er Apple, som nå er på krigsstien mot fenomenet, rapporterer blant andre Ars Technica.

Utvider søksmål

Apple har utvidet et søksmål mot et selskap ved navn Corellium, som lager programvare for å kjøre iOS i virtuelle maskiner. Selskapet ble opprinnelig saksøkt av Apple i august i år med beskyldninger om å ha stjålet kode i kommersielt øyemed.

Nå har Apple imidlertid rettet nye anklager mot programvareselskapet. I et nytt og oppdatert søksmålsdokument heter det at Corellium åpent markedsfører teknologi som brukes til jailbreaking til alle sine kunder, uavhengig av hva formålet er.

Ifølge Apple brukes jailbreaking-teknologien til å omgå systemer som blant annet er på plass for å forhindre tilgangen til opphavsbekyttet eiendom.

På bakgrunn av dette mener iPhone-produsenten at teknologien representerer et brudd på den amerikanske opphavsrettloven DMCA (Digital Millennium Copyright Act).

Apple hevder også at Corellium har bidratt til spredning av annen jailbreaking-programvare ved at de har gitt utviklere tilgang til testing av egen jailbreaking-kode på iOS via sin egen plattform. Ifølge Apple begrenser heller ikke Corellium bruken av teknologien sin til velment forskning og testing, og de krever heller ikke at de deler funn av feil med Apple.

– Demoniserer jailbreaking

Som en respons på de nye beskyldningene fra Apple la Corellium nylig ut en uttalelse på sine hjemmesider. I uttalelsen beskylder selskapet Apple for å drive med urimelig «demonisering» av jailbreaking som potensielt kan ramme langt flere aktører.

– Apple bruker denne saken som et tiltak i en ny innfallsvinkel for å slå ned på jailbreaking. Apple har gjort det klart at de ikke akter å begrense dette angrepet til Corellium; de ønsker å sette presedens for å eliminere offentlig jailbreaking, skriver selskapet.

Corellium mener den harde linjen mot fenomenet kan få alvorlige konsekvenser for den generelle sikkerheten.

– På tvers av industrien er utviklere og forskere avhengige av jailbreak for å teste sikkerheten til både deres egne applikasjoner og tredjepartsapper – testing som ikke kan gjennomføres uten en jailbreaket enhet, hevder programvareselskapet.

Corellium skriver at de er forberedt på å forsvare seg kraftig på de rettslige skrittene som nå tas av Apple, og hvordan det hele ender gjenstår å se.