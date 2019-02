Apple saksøkes for å ha gjort tofaktor-autentiseringen sin for tidkrevende

Søksmål er ikke et ukjent fenomen i teknologiverdenen, men nå har det dukket opp en noe mer uventet variant. Apple har nemlig blitt utsatt for et gruppesøksmål for å gjøre tofaktor-autentiseringen sin for tidkrevende, melder Apple Insider.

I søksmåldokumentene heter det at tofaktor-autentiseringen påtvinger brukerne en unødvendig brysom innloggingsprosedyre i kraft av å kreve at brukeren både må huske et passord og ha tilgang til en ekstern enhet eller telefonnummer.

Hevder å være skadelidende

Personene som er representert i gruppesøksmålet hevder at de er blitt skadelidende på grunn av Apples praksis, ved at at blant annet har måttet sløse mye tid på innlogging, noe som igjen har ført til økonomiske tap.

Den saksøkende part hevder at Apple introduserte en programvareoppdatering rundt september 2015 som tvinger brukere til å bruke den påstått brysomme tofaktor-autentiseringen.

De to operativsystem-oppdateringene Apple slapp i den aktuelle perioden var iOS 9 og OS X El Capitan, og som Apple Insider peker på kom ingen av disse med obligatorisk tofaktor-autentisering.

Krever samtykke fra brukerne

For å aktivere tofaktor-autentiseringen i de aktuelle operativsystemene kreves det i tillegg eksplisitt samtykke fra brukerne i en prosess med flere trinn.

Det hevdes også i søksmålet at innloggingsprosedyren med sikkerhetsmekanismen aktivert tar mellom to og fem minutter, men da Apple Insider testet selv tok det omtrent tyve sekunder å komme seg gjennom prosedyren.

Det kan med andre ord se ut til at den saksøkende parten i dette tilfellet har et ganske svakt grunnlag, men det gjenstår å se hvordan det hele ender.

Saksøkerne krever blant annet økonomisk oppreisning for fortjeneste og fordeler som selskapet har «urettmessig» tilegnet seg, uten at det er helt klart hva dette refererer til. Hele søksmåldokumentet kan du lese her.

