Apple saksøkes for å ikke la kunder eie det de kjøper på iTunes

De store teknologiaktørene er stadig gjenstand for søksmål av ymse art. Nå er giganten Apple nok en gang blitt målskiven i en ny rettslig feide, og denne gangen handler det om selskapets praksis rundt kjøp og salg gjennom iTunes-butikken.

Hollywood Reporter rapporterer at en person har levert inn et gruppesøksmål mot Apple for det som hevdes å være villedende informasjon knyttet til hva det vil si å kjøpe produkter på iTunes.

Hevder å ha tapt penger

Den saksøkende parten hevder at Apple villeder kunder når de lar kunder kjøpe innhold, da kundene ikke gis full eiendomsrett over produktene. Apple har nemlig anledning til å fjerne kundens tilgang til innholdet, og har i flere tilfeller gjort nettopp dette, heter det i søksmålsdokumentet.

Personen som leverte inn søksmålet sier at han ikke ville gjennomført kjøpene sine, eller eventuelt ikke ville betalt så mye som han gjorde, dersom han hadde visst at tilgangen til produktene kunne bli stengt når som helst.

På bakgrunn av dette hevder saksøkeren at han selv, og andre personer i samme situasjon, er blitt økonomisk skadelidende som følge av feilinformasjon – som igjen danner grunnlaget for søksmålet.

Det hevdes at «rimelige» forbrukere flest forventer at det å kjøpe et produkt innebærer at tilgang til produktet ikke kan trekkes tilbake – som er den normale definisjonen av «kjøp».

Apple skal tidligere ha argumentert for at den økonomiske skaden som det søkes erstatning for er av spekulativ art, og ikke konkret. Retten har imidlertid gitt saksøkeren i dette tilfellet medhold i at skaden er konkret, i og med at vedkommende betalte for mye for produktet eller brukte penger han ellers ikke ville brukt på grunn av feilinformasjon fra Apples sin side.

Amazon også saksøkt

At saksøkeren må ha lidd «konkret» skade er et av kravene som må oppfylles i henhold til den amerikanske forbrukerlovgivningen. Dermed kan rettsaken fortsette, til tross for at Apple har forsøkt å få saken avvist av retten.

For flere detaljer om saken kan du lese selve søksmålsdokumentet, og rettens begrunnelse for avvisning av Apples begjær om å få saken avvist, finner du her.

Dette er for øvrig ikke den eneste saken hvor de digitale nettbutikkens definisjon av «kjøp» bestrides. Som Hollywood Reporter rapporterte ble det bragt et lignende søksmål mot Amazon i fjor, hvor det ble hevdet at selskapet i hemmelighet forbeholder seg retten til å stenge kundenes tilgang til innhold som er kjøpt gjennom Prime Video-tjenesten.

I det tilfellet forsøkte Amazon også å avvise søksmålet, med den begrunnelse at brukervilkårene presiserer at det brukerne betaler for er en begrenset lisens for tilgang til «on demand»-innhold på ubestemt tid.

Amazon påpekte at det er ikke har noe betydning at vedkommende ikke har tatt seg bryet med å lese brukervilkårene, da man uansett er bundet av dem når man bruker tjenesten.

Hvor søksmålet mot Apple vil ende er ennå uvisst.