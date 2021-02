Nissan vil ikke lage Apple-bil: Redd for å bli bilindustriens Foxconn

Financial Times (FT) meldte søndag at samarbeidsdiskusjoner som de siste månedene har pågått mellom Apple og Nissan om å utvikle en selvkjørende bil, har strandet fordi Nissan ikke er interessert i å lage en Apple-bil - uten Nissans logo i fronten.

Nissans driftsdirektør (Chief Operating Officer), Ashwani Gupta, sier til FT at Nissan ikke er negative til å samarbeide med teknologiselskaper om å utvikle selvkjørende biler, men at det ikke kommer på tale å la Nissan-produserte biler være noen annens merkevare.

Frykter å bli bilenes Foxconn

– Vi må finne ut hvem som er mest kompetent til å fange opp hva kundene mener, og kan inngå et partnerskap med techindustrien for å oppnå det. Men da er det for å tilpasse deres tjenester til vårt produkt - ikke omvendt, sier Gupta til FT.

Også samtaler Apple har hatt med Hyundai og datterselskapet Kia skal ha strandet ifølge finansnettstedet Bloomberg. Financial Times skriver videre at Apple tidligere har avskrevet andre bilprodusenter, blant annet BMW, som mulig partner i sitt «Project Titan» som er navnet på den selvkjørende bil-satsingen Apple har hatt gående siden 2014.

Ifølge bransjekilder FT har snakket med er mange bilprodusenter redde for å ende opp som bilindustriens Foxconn om de går med på å produsere biler med Apples merkevare i fronten. Foxconn er den taiwanske elektronikkprodusenten som er mer kjent som Apples Iphone-fabrikk enn som produsent av egne merkevarer.

Google og GM kjører lenger

Det har vært mye buzz rundt Apples selvkjørende bil-prosjekt. Men slik det ser ut nå, tyder flere ting på at Apple ligger et stykke bak konkurrentene, i hvert fall når det kommer til mengdetrening.

Bloomberg skriver nemlig at selv om Apple mer enn doblet kjørelengden for sine selvkjørende biler i 2020 sammenlignet med året før, så er de knappe 30.263 kilometerne Apple-bilene kjørte langt mindre enn det bilene til General Motors og Googles selvkjørende biler tilbakela i California i fjor, i følge en rapport fra statens kjøretøymyndigheter.

Bilene til Cruise, som er navnet på GM og Hondas selvkjørende bil-satsing, kjørte mer enn 1,2 millioner kilometer i 2020, og Googles Waymo-biler bikket også en million kjørte kilometer før fjoråret var omme.

Rapporten antyder i tillegg at kvaliteten på konkurrentenes selvkjøringssystemer er bedre enn Apple-bilenes, selv om flere mener myndighetenes rapporter er misvisende på dette feltet. I Apples biler måtte nemlig sjåføren i gjennomsnitt gripe inn for hver 233 kjørte kilometer, mens konkurrentene bokstavelig talt ligger milevis foran: Cruise-bilene kjørte 45.898 kilometer mellom hver gang et menneske måtte ta over rattet, mens Waymo-bilene klarte 48.191 kilometer på egenhånd før sjåføren måtte gripe inn.

Ifølge en Twitter-melding fra Cruises teknologidirektør Kyle Vogt, skal imidlertid deres biler i løpet av de siste tre månedene av 2020 ha kjørt omtrent 320.000 kilometer uten at sjåførene hadde vært nødt til å ta over kontrollen en eneste gang.