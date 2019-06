Apple splitter iOS i to: iPadOS får bedre filhåndtering

Frem til nå har Apple hatt samme operativsystem på iPhone og iPad, men i den senere tid har selskapet med jevne mellomrom innført nye funksjoner som har vært forbeholdt iPad – som blant annet mulighet til å splitte skjermbildet i to.

Nå splitter Apple opp iOS i to versjoner – en for iPad og en for iOS: I forbindelse med Apples store utviklerkonferanse WWDC annonserte Apple at de lanserer iPadOS, et operativsystem som vil være basert på iOS 13.

Med blant annet lanseringen av iPad Pro har Apple fokusert mye på iPad som et produktivitetsverktøy. Men selv med gode eksterne tastaturer er det mange begrensninger sammenlignet med Windows-baserte nettbrett som Microsoft Surface. Til og med Android-nettbrett har bedre støtte for vinduer, mus/pekeplate, og så videre.

Ved å skille iPad-versjonen av operativsystemet fra iPhone-versjonen vil Apple i større grad kunne tilpasse operativsystemet slik at det fungerer bedre på store skjermer.

Bedre filhåndtering

Noe av det som har gjort iPad til en ganske dårlig erstatning for en bærbar PC, er mangelen på skikkelig filhåndtering. Du har riktignok hatt en Filer-app, men med veldig mange begrensninger og mangler.

Med iPadOS blir Filer-appen enda bedre, og du får også håndtering av filnedlastinger i Safari-nettleseren for iPad. Det betyr at du kan laste ned filer fra nettleseren, og du kan opprette mapper til å lagre filene i lokalt på iPad-en. Den nye Filer-appen har en ny kolonnevisning hvor du kan forhåndsvise filer i høy oppløsning, samt at du kan utføre ulike operasjoner på filene – som å legge inn merknader, rotere bilder eller opprette PDF-filer.

Filer-appen lar deg nå koble deg opp mot SMB-filservere, og kan også vise filer fra eksterne USB-enheter. Det er også en forhåndsvisningsfunksjon. Foto: Apple

Du kan dele mapper via iCloud Drive, slik at alle du har delt mappen med kan se mappene på iPaden eller på andre enheter, for eksempel en Mac.

En annen nyhet er at du kan få tilgang til eksterne filservere (SMB) via Filer-appen på iPad. Og du kan koble til eksterne harddisker, SD-kortlesere eller USB-lagringsenheter via USB-C-porten på iPaden. Om dette vil virke via Lightning-kontakten og adaptere på eldre iPader, er vi usikre på.

Ny hjem-skjerm

IPadOS har fått en ny Hjem-skjerm som gjør det mulig å vise flere apper på hver side av skjermen. Det er også mulig å legge «I dag»-visningen i et eget område på Hjem-skjermen, slik at du for eksempel kan ha oversikt over vær, kalenderhendelser og andre ting fra Hjem-skjermen.

Funksjonene for å kjøre flere apper på samme skjermbilde, og jobbe med flere filer og dokumenter fra samme app, har blitt bedre gjennom en oppdatering av den såkalte Split View-funksjonen. Og du kan åpne flere vinduer for én og samme app, for eksempel hvis du jobber med to ulike dokumenter samtidig.

Med Slide Over-funksjonen kan du veksle mellom ulike apper. Foto: Apple

Med den nye Sidecar-funksjonen som kommer i neste versjon av MacOS (Catalina) vil du kunne bruke iPad som en ekstra skjerm til Mac-en, eller bruke iPaden som et slags tegnebrett. Det med bruk som ekstra skjerm er for øvrig noe du har hatt mulighet til også tidligere, ved hjelp av tredjeparts apper. Du kan lese mer om Sidecar i vår artikkel om MacOS Catalina.

Enklere tekstredigering

Tekstredigering skal ha blitt enklere enn før, og det skal nå være enklere og raskere å plassere markøren der du vil. Merking av tekst skal ha blitt enklere – ved at du bare drar fingeren over teksten du vil merke.

Støtten for Apple Pencil har blitt forbedret, blant annet med en ny verktøypalett (til venstre). Foto: Apple

Du kan nå kopiere tekst ved å først merke teksten og deretter klype sammen tre fingre på skjermen. For å lime inn plasserer du tre fingre der du vil lime inn, og trekker fingrene fra hverandre. I det hele tatt er det veldig mange ulike slike «gestures» – fingerbevegelser – for å gjøre ulike ting, og vi er litt usikre på hvor intuitive disse er. Kommer folk flest til å huske disse?

Støtten for Apple Pencil har blitt bedre, og du kan nå blant annet ta et skjermbilde som du så kan tegne på ved å sveipe blyanten fra hjørnet av skjermen. Når du bruker pennen vil du også få opp en egen verktøypalett som gir tilgang til å bytte mellom ulike typer tegneverktøy, velge farge, og så vider.e

Vi nevnte at Safari for iPadOS endelig vil håndtere filnedlastinger, men det er også flere andre nyheter relatert til nettleseren. Den kanskje viktigste er at Safari på iPad nå vil vise skrivebordsversjonen av nettstedet du besøker, i stedet for mobilversjonen. Det betyr at blant annet web-applikasjoner som Google Docs skal fungere bedre.

Til sist nevner vi at det har blitt støtte for mørk modus («dark mode») på tvers av hele operativsystemet – både i iOS 13 og iPadOS. Du kan selv velge om du foretrekker lys eller mørk modus, og så vil apper som støtter det følge dette. Apples egne apper vil selvfølgelig ha støtte for mørk modus, men tredjeparts apputviklere kan også støtte dette via et nytt SDK.

IPadOS er tilgjengelig for utviklere fra nå, og kommer som en gratis programvareoppdatering for iPad 2 eller nyere til høsten, samt til alle iPad Pro-modeller, femte generasjon iPad og nyere, samt iPad mini 4 og nyere. En offentlig betaversjon skal dukke opp senere i juni.