Apples nye operativsystem heter macOS Catalina – og med det forsvinner iTunes

På sin store WWDC-konferanse på mandag viste Apple frem flere store nyheter, og ikke helt uventet gjorde også den nye macOS-versjonen sin entré under arrangementet. Den heter macOS Catalina og kommer med en del viktige endringer.

Noe av det første Apple nevner i forbindelse med den nye macOS-versjonen er at iTunes nå forsvinner – i alle fall i tradisjonell forstand.

Nye apper

Apple har nemlig laget tre helt nye, dedikerte apper som erstatter det gamle iTunes; Music, Apple TV og Apple Podcasts.

Alt man har tilgang til i iTunes-biblioteket vil fremdeles være tilgjengelig via de tre nye appene, men i stedet for at alt befinner seg på ett sted deles innholdet altså nå opp.

For utviklere vil macOS Catalina komme med nye verktøy og programmeringsgrensesnitt som skal gjøre det mye enklere enn før å bringe iPad-apper over til Mac-plattformen.

Det innebærer altså at man snart vil kunne bruke stadig flere av de bærbare appene side om side med Mac-apper, og ifølge Apple vil man kunne dra og slippe innhold sømløse mellom appene.

Utvid arbeidsrommet med iPad

Apropos iPad kommer den nye macOS-versjonen også med en ny funksjon som Apple har kalt Sidecar. Dette er en funksjon som lar deg utvide arbeidsrommet på Mac-en ved å bruke en iPad som enten en sekundær skjerm eller som en høypresisjons input-enhet for Mac-appene.

For eksempel kan man arbeide med grafiske prosjekter på iPad-en med Apple Pencil, og bruke Mac-en til å se resultatet på en større og bedre skjerm. Sidecar-funksjonen lar deg også speile skjermene slik at de viser det samme innholdet, for på den måten å dele akkurat det man ser med andre.

Sidecar-funksjonen lar deg bruke en iPad til å utvide arbeidsrommet. Foto: Apple

Ellers bringer Apple nå iOS-funksjonen Screen Time til macOS. Dette er en funksjon som brukes til å følge med på hvor mye tid man bruker på nettsider og apper, og som samtidig gir verktøy til å hjelpe brukere med å avgjøre hvordan man benytter skjermtiden sin.

Bedre sikkerhet

På sikkerhetssiden har det også skjedd saker og ting. Med macOS Catalina vil Gatekeeper nå sjekke alle apper for kjente sikkerhetsproblemer, og apper må nå få brukerens tillatelse før de kan få tilgang til filer i Document- og Desktop-mappen og iCloud Drive.

Med macOS Catalina vil også alle Mac-modeller med Apples T2-sikkerhetsbrikke støtte den såkalte Activation Lock-funksjonen, som er en anti-tyverifunksjon som innebærer at kun brukere kan slette og reaktivere Mac-en.

På sikkerhetssiden har Apple dessuten lansert en ny app kalt Find My, som forener Find My iPhone og Find My Friends i én enkelt app. Med denne kan posisjonen til en mistet eller stjålet Mac formidles tilbake til eieren via andre Apple-enheter, også om den ikke er tilkoblet nettet.

Flere detaljer om hva som er nytt i macOS Catalina kan du finne på denne siden.

