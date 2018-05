Tim Cook: – Vi forventer at Apple Pay lanseres i Norge de nærmeste månedene

– Vi forventer at Apple Pay vil lanseres i Norge i løpet av de nærmeste månedene, sier Apple-sjef Tim Cook under en konferansesamtale med aksjonærene tirsdag.

Tjenesten er allerede innført i Sverige, Danmark og Finland. Foreløpig har Apple lansert pay-tjenesten i 21 land.

Ifølge Apple er betalingstjenesten den mest brukte på undergrunnsbanen i Tokyo.

– Apple Pay fortsetter sin sterke vekst med mer enn en dobling av aktive brukere. Antallet transaksjoner er tredoblet det siste året, sa Cook til aksjonærene.

Fått kjeft i Danmark

Betalingsløsningen har allerede fått kjeft i Danmark for måten de tvinger brukerne til å belaste Visa-delen av det nasjonale betalingskortet Dankort.

Det har ført til at kundene har betalt opptil ti ganger så høye gebyrer som normalt.

– Vi anmelder Apple Pay fordi vi mener at den nye betalingsappen er i strid med den konkurranselovgivningen vi har og med EU-reglene på området, sa leder Anja Philip for forbrukerrådet Tænk til DR i november.

Forbrugerrådet Tænk skriver i en pressemelding at den såkalte «interbankgebyrforordningen» forteller at det er opp til forbrukeren å velge «brand» − i dette tilfellet hvilken del av betalingskortet som blir brukt − og at verken banker eller deres samarbeidspartnere får blande seg inn, skrev digi.no da vi omtalte saken i november i fjor.

Apple-aksje til værs

Ifølge forbrukerrådet ble regelen innført fordi bankene foretrekker betalinger som gir dem høy provisjon, mens både forbrukere og butikker i utgangspunktet foretrekker billigere betalingsformer.

Ifølge DN føk Apple-aksjen til værs etter at kvartalsrapporten ble lagt frem etter børsslutt i USA tirsdag, og endte opp rundt 4 prosent i såkalt etterhandel.

Apple la frem resultatet for sitt regnskapsmessige andre kvartal 2018 tirsdag kveld. Inntektene i kvartalet endte på 61,1 milliarder dollar.