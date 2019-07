Apple vil kjøpe modembrikke-business fra Intel

Apple er i samtaler med Intel om å overta sistnevntes avdeling som produserer modembrikker for mobiltelefoner. Det hevder kilder Wall Street Journal har snakket med, som skal ha kjennskap til forhandlingene.

Ifølge avisen vil et slikt oppkjøp bringe Apple ett skritt nærmere det å ta kontroll over produksjon og utvikling av de mest kritiske komponentene i selskapets produkter.

Avtalen, som også inkluderer patenter og ansatte, er verdt mer enn 1 milliard dollar – rundt 8,7 miliarder kroner, ifølge Wall Street Journals kilder. Avisen understreker at selv om 1 milliard dollar ikke er mye penger for selskaper som er verdsatt til flere hundre milliarder dollar, vil en slik avtale – om den går gjennom – være viktig både strategisk og finansielt.

Tidligere i sommer ble det kjent at Intel trekker seg ut av 5G rettet mot mobiltelefoni, og at selskapet var på jakt etter en aktør som kan ta over hele 5G-satsningen. Det har gått rykter om at Apple skal ha vært interessert, og det at de nå ifølge Wall Street Journal skal være i ferd med å avslutte forhandlinger om et kjøp kommer derfor neppe som noen overraskelse.

Intel skal ha tapt rundt 1 milliard dollar i året på sine satsninger på elektroniske brikker til mobiltelefoner.

Den andre store produsenten av 5G-modemer er Qualcomm, et selskap Apple i april i år avsluttet en langvarig patentkrig med. Forliket innebærer en flerårig avtale om levering av brikker til Apple.