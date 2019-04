Apple og Qualcomm avslutter endelig patentkrigen

Apple og den store brikkeprodusenten Qualcomm har befunnet seg i en juridisk skyttergravskrig i lang tid på grunn av patent- og lisensrelaterte stridigheter men i en overraskende vending er våpnene nå lagt ned.

I hver sine identiske pressemeldinger kunngjør både Qualcomm og Apple at selskapene nå har avsluttet samtlige pågående rettsstrider seg imellom – noe som sannsynligvis er godt nytt for forbrukere.

Vil trolig gi en 5G-iPhone neste år

Ifølge pressemeldingen innebærer det nylig inngåtte forliket en uspesifisert betaling fra Apple til Qualcomm, og selskapene har inngått en seksårig lisensavtale som trådte i kraft den 1. april, med mulighet for forlengelse.

Forliket innebærer også en flerårig avtale om levering av brikkesett, uten at noen av partene har avslørt ytterligere detaljer om hva dette innebærer.

Mest sannsynlig vil forliket bety at vi får se en iPhone med 5G-støtte tidligere enn først antatt, nærmere bestemt allerede neste år. Den nye avtalen mellom selskapene innebærer nemlig antakeligvis at Apple får anledning til å bygge inn Qualcomms nye 5G-modem Snapdragon X55 i neste års iPhone-telefoner.

Denne nye 5G-modembrikken er ifølge Qualcomm ventet å dukke opp i kommersielle enheter mot slutten av inneværende år, som altså betyr at iPhone trolig vil få 5G-støtte i 2020 med den nye avtalen. Dette underbygges også av flere analytikere og andre kilder.

Våpenhvilen mellom Qualcomm og Apple vil trolig bety at neste års iPhone-telefoner vil bruke den nye 5G-modembrikken Snapdragon X55, som skal bli tilgjengelig senere i år. Foto: Qualcomm

Måtte bruke Intel-brikker

– Det er for sent for Apple å bruke Qualcomms brikker i år, men i 2020 vil de kjøpe modembrikker, inkludert 5G-modembrikker, fra Qualcomm til iPhone-telefoner etter å ha sluttført avtalen, uttalte en kilde som skal ha kjennskap til forliket overfor den japanske avisen Nikkei.

Det så en stund ut til at det ville gå lenger tid før vi fikk se en 5G-iPhone. Som digi.no meldte i januar i år, har Apple beskyldt Qualcomm for å nekte å levere brikker til iPhone, som gjorde at Apple brukte modembrikker fra Intel i iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR.

Intel er ikke ventet å ha sine 5G-modemer klare før neste år, som ville betydd at en 5G-klar iPhone trolig ikke ville kommet før i 2021 om Apple måttet basere seg på Intel som leverandør av modembrikker.

Les også: iPhone bryter flere patenter – Qualcomm vant søksmål mot Apple »