Apple WWDC blir en gratis og virtuell utviklerkonferanse

Den årlige utviklerkonferansen WWDC – Worldwide Developer Conference – pleier å være ett av årets store høydepunkter for både Apple-fans og utviklere av programvare og løsninger for Apple-produktene.

Nå melder Apple at de kommer til å arrangere årets WWDC-konferanse som en virtuell utviklerkonferanse. Konferansen starter den 22. juni og vil kunne følges via Apple Developer-appen på Iphone, Ipad eller Apple TV – samt Apple Developer-nettsidene. Årets konferanse blir nummer 31 i rekken – og WWDC har altså blitt arrangert helt siden slutten av 80-tallet.

Mens det tidligere har kostet penger å delta på WWDC (1599 dollar i 2019), ser det nå ut til at 2020-utgaven av konferansen blir gratis tilgjengelig for alle. Det er imidlertid usikkert om absolutt alt blir gratis, eller om du for eksempel trenger å være en registrert Apple-utvikler (koster 99 dollar) – for å få tilgang til deler av innholdet. Også Microsofts Build-konferanse vil bli gratis i år, og Build arrangeres også som en virtuell konferanse – på grunn av korona-tiltakene.

– WWDC20 blir den største så langt, og nå skal vi samle det globale utviklersamfunnet på mer enn 23 millioner mennesker på en helt ny måte i en uke i juni hvor vi skal lære mer om fremtiden til Apples plattformer, sier Phil Schiller, global markedsføringssjef hos Apple, i pressemeldingen.

Ny versjon av IOS

Apple pleier å fokusere på programvare og operativsystemer på WWDC, og selv om selskapet ikke har gått ut med særlig mye informasjon om hva vi kan forvente å få se i år, er det neppe noen hemmelighet at neste versjon av IOS og Ipad OS – versjon 14 – blir blant høydepunktene i år. Tradisjonen tro pleier neste versjon av IOS å annonseres på WWDC, og bli tilgjengelig i betaversjoner for utviklere utover sommeren – før den nye versjonen blir rullet ut til «folk flest» utpå høsten en gang.

I tillegg til IOS 14 og Ipad OS 14 ventes det at vi også kommer til å få se Watch OS 7 for Apple Watch, samt en ny versjon av Mac OS (antagelig versjon 10.16. – eventuelt 11).