Microsofts største utviklerkonferanse blir virtuell

Microsoft har valgt å avlyse den fysiske utgaven av selskapets store, årlige Build-konferanse på grunn av smittefaren knyttet til koronaviruset SARS-CoV-2. Build er selskapets største, årlige utviklerkonferanse. Den skulle ha gått av stabelen i Seattle mellom den 19. og 21. mai i år.

Build er dermed den siste i rekken av en mengde internasjonale utviklerkonferanser som har blitt avlyst i sin ordinære form denne våren. Tidligere har både Facebook og Google avlyst sine tilsvarende konferanser, og Microsoft har allerede avlyst flere andre, mindre konferanser.

Dermed bør ikke avgjørelsen om at også Build 2020 avlyses, ha kommet som noen overraskelse på noen.

Digitalt i stedet

Dette handler likevel bare om det fysiske formatet. Situasjonen gir Microsoft og andre teknologileverandører en glimrende mulighet til å demonstrere hva deres videokonferanse- og samhandlingsverktøy egentlig er verdt, nå som mange utviklere og andre anbefales å holde seg mest mulig på hjemmekontoret.

En talsperson for Microsoft forteller til The Verge at Microsoft kommer til å arrangere Build som et digitalt arrangement, med et digitalt format hvor utviklerfellesskapet skal kunne lære, møte hverandre og kode sammen.