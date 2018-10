Apples heftigste iPad blir enda kraftigere – får «heldekkende» skjerm og ansiktsskanning

På et arrangement i New York nylig avduket Apple et knippe nye produkter, og et av disse var ikke overraskende nye iPad-modeller – nærmere bestemt nye utgaver av Apples kraftigste nettbrett iPad Pro.

De nye iPad Pro-modellene kommer i de to størrelsene 11 og 12,9 tommer, og den største designendringen er at skjermene nå er blitt det Apple kaller heldekkende.

Les også: Ny betalingsløsning lanseres i Norge »

Slankere og mindre

Dette er nok en liten overdrivelse, men rammene på de nye modellene er såvisst blitt vesentlig tynnere enn på forrige generasjon.

De slankere rammene har ført til at den nye 11-tommeren har samme dimensjoner som dagens 10,5-tommers iPad Pro, mens den nye 12,9-tommersversjonen av nettbrettet ifølge Apple har 25 prosent lavere volum enn før.

Skjermene er av Retina-typen og har en oppløsning på 2388 x 1668 piksler på 11-tommeren, og 2732 x 2048 piksler på 12,9-tommeren.

Apple har også høvlet bort livvidde på de nye modellene, og begge utgavene skilter nå med en tykkelse på beskjedne 5,9 millimeter.

Slik ser den nye 11- og 12,9-tommeren ut. Foto: Apple

Face ID og potent prosessor

En annen stor nyhet er at de nye iPad Pro-modellene kommer med Apples ansiktsskanningsteknologi Face ID, som vi kjenner fra Apples nyere iPhone-telefoner. Face ID erstatter Touch ID, da de nye nettbrettene ikke har hjemknapp.

Flere hestekrefter er naturlig også på plass. De nye Pro-modellene kommer med Apples nye A12X Bionic-brikke, en forbedret variant av A12 Bionic-brikken vi finner i de nye iPhone XS- og XR-telefonene.

Ifølge Apple byr denne nye brikken på 35 prosent høyere enkeltkjerne-ytelse og 90 prosent høyere ytelse ved flerkjerneoppgaver enn A10-brikken på forrige generasjon. Grafikkytelsen skal i tillegg være dobbelt så høy.

Ellers er dagens Lightning-utgang erstattet av en ny USB Type-C-utgang med høyere overføringskapasitet, og de nye modellene kan fåes med helt opp til 1 TB med lagringsplass.

Den nye 11-tommeren har en startpris på 8890 kroner, mens 12,9-tommeren starter på 10 890 kroner. Begge blir tilgjengelige fra den 7. november.

Apple lanserte også en ny Macbook Air – les mer om den her »