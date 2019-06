Apples nye Mac Pro ligner på en kjøkkenrasp – og starter på over 60 000 kroner

På mandag gikk Apples Worldwide Developers-konferanse (WWDC) av stabelen, og der ble et knippe formodentlig etterlengtede produkter avduket. Blant disse var, ikke helt uventet, tredje generasjon Mac Pro – som får både maskinvare og prislapp av det heftige slaget.

I likhet med den forrige Mac Pro-modellen, som først ble lansert helt tilbake i 2013, er det nok først og fremst designet som er det mest slående aspektet ved maskinen.

Kjøkkenrasp-design

Den nye kraftpluggen skilter nemlig med et ytre som minner mest om en diger kjøkkenrasp, takket være den noe uvanlige utformingen av luftåpningene og de kraftige håndtakene i rustfritt stål.

Foto: Apple

Designet er ifølge Apple inspirert av «molekylære krystallstrukturer» og skal optimalisere luftstrømmen samtidig som det skal gi maskinen en ekstra rigid struktur. De tykke håndtakene er for øvrig en del av selve rammen til maskinen, som også inkluderer foten til PC-en.

På innsiden finner vi også denne gangen skikkelig solid maskinvare, som ikke er overraskende med tanke på at Mac Pro er Apples absolutte toppmodell på PC-fronten.

Opptil 28 kjerners prosessor

Nye Mac Pro kan fåes med en prosessor på helt opptil 28 kjerner av typen Intel Xeon W med en klokkefrekvens på 2,5 GHz og turbofrekvens på opptil 4,4 GHz. Noe rimeligere Xeon W-brikker med 24, 16, 12 og 8 kjerner kan også velges.

Når det gjelder minne kan man utstyre kraftpluggen med saftige 1,5 TB minne på det meste, noe som krever enten 24- eller 28-kjerners prosessor, og SSD-lagringskapasiteten ligger på maksimalt 4 TB.

På grafikkfronten finner man på øverste hylle to kraftige skjermkort av typen Radeon Pro Vega II, som AMD kunngjorde i en egen pressemelding på samme tidspunkt. Disse grafikkprosessorene er basert på 7 nanometers prosess og gir en ytelse på opptil 14 teraflops med enkeltpresisjon per kort, som betyr at nye Mac Pro kan skilte med heftige 28 teraflops.

Foto: Apple

Startpris på over 60 000 kroner

Denne grafikkløsningen skal være nok til å kjøre opptil åtte 4K-skjermer samtidig, eller opptil fire 5K-skjermer. For en litt lavere pris kan man også velge kun ett Pro Vega II-kort, og nederst på stigen finner vi et Radeon Pro 580X-kort.

All denne maskinvaren blir naturlig nok ikke direkte billig. Nye Mac Pro skal legges ut for bestilling i høst, og startprisen vil da ligge på 6000 dollar – som vil tilsvare minst 60 000 kroner her til lands. Dette er altså startpris, så om man skal ha topp maskinvare vil prisen selvsagt ligge langt høyere.

Flere tekniske detaljer om nye Mac Pro finner du på Apples produktside.

