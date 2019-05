Apple gir Macbook Pro mye mer krutt og «fikser» samtidig tastaturene

Apple har nå kunngjort at de slipper nye, oppgraderte utgaver av sine bærbare MacBook Pro-maskiner. Den nye oppgraderingen omfatter både 13- og 15-tommeren, og det har skjedd saker og ting både på utsiden og innsiden av maskinene.

Først og fremst kan 15-tommersversjonen av MacBook Pro nå for første gang utstyres med en åttekjerners Intel Core i9-prosessor under panseret. Denne har en basefrekvens på 2,4 GHz og når en turbofrekevens på solide 5 GHz.

Mye høyere ytelse

Dette skal ifølge Apple gi maskinen dobbelt så høy ytelse som firekjernersutgaven når det gjelder «profesjonelle applikasjoner», og 40 prosent høyere enn sekskjernersversjonen av MacBook Pro som ble lansert i fjor sommer.

13-tommeren får altså også en prosessoroppgradering og kan nå fåes med en ny firekjerners Intel Core i7-brikke med en basefrekvens på 2,8 GHz og en turbofrekvens på 4,7 GHz. Ellers kan den fåes med en litt rimeligere, firekjerners Intel Core i5-brikke med en frekvens på 2,4 GHz og en turbofrekvens på 4,1 GHz.

15-tommeren kan også fåes med åttekjerners Core i9-prosessor på 2,3 GHz og en turbofrekvens på 4,8 GHz, eller en sekskjerners Intel Core i7-brikke med en basefrekvens på 2,6 GHz og turbofrekvens på 4,5 GHz.

Foto: Apple

Skal ha fikset tastaturet

Selv om Apple ikke nevner det i pressemeldingen sin, er det bekreftet at de oppgraderte MacBook Pro-modellene også kommer med nytt tastatur.

Overfor blant andre nettstedet The Loop opplyser Apple at de har endret materialet i tastebryterne, noe som ifølge selskapet vil redusere problemene som mange kunder har klaget over siden overgangen til det ekstra tynne tastaturdesignet kjent som «butterfly» i 2015.

Klagene fra kunder har gått ut på at tastene for enkelt henger seg opp ved at støv og andre partikler trenger inn under tastene og blokkerer bryterne under tastehettene, som blant andre nettstedet iFixit beskrev på bloggen sin.

Apple har tidligere svart på kritikken med instrukser for hvordan man kan rengjøre tastaturet om man opplever problemer med tastene, men skal altså forhåpentligvis ha løst problemet med de nyeste MacBook Pro-modellene.

Les også: Apple advarer om inntil 40 prosent ytelsestap på grunn av ZombieLoad »