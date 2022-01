Appstore åpner for alternative betalingsløsninger

Apples krav om at utviklere må bruke App stores sin egen betalingsløsning har møtt kritikk og blitt klaget inn til konkurransetilsyn, blant annet i Nederland.

Nederlandske myndigheter konkluderte i desember med at Apple hadde misbrukt sin dominerende markedsposisjon. I et vedtak krever de at Apple åpner for alternative betalingsløsninger.

Lørdag gikk Apple ut med at de vil etterkomme påbudet. Det er likevel en svært begrenset gruppe som får denne muligheten, og Apple anker vedtaket.

Det melder Reuters.

Åpner for andre betalingsløsninger

Apple krever at utviklere som tilbyr appene sine på plattformen bruker Apples egen betalingsløsning for å ta betalt. De skummer selv fløten for mellom 15 og 30 prosent av inntektene, noe som har vekket reaksjoner fra utviklere verden rundt.

I desember ble det kjent at Nederlandske myndigheter konkluderte med at Apple på denne måten misbruker sin dominerende markedsposisjon. Det nederlandske konkurransetilsynet påla Apple å åpne for alternative betalingsløsninger.

Endringen skulle være på plass innen 15. januar for at Apple skulle slippe bøter.

Fredag 14. januar gikk Apple ut med melding om at de ville tillate utviklere av datingapper i Nederland å bruke alternative betalingsapper.

Gjelder bare dating-apper i Nederland

Saken, som først ble plukket opp av nederlandske myndigheter i 2019 som en mer generell klage, ble etter hvert redusert i omfang til å først og fremst dreie seg om dating-apper. Sentralt i undersøkelsene sto en klage fra Match Group, som eier Tinder.

Vedtaket slår fast at Apple har brutt nederlandske konkurranselover, og beordrer Apple til å endre de «urimelige betingelsene» i App Store for leverandører av dating-apper.

Ettersom saken er begrenset til Nederland, og til å gjelde denne typen apper, gjelder den nederlandske kjennelsen altså kun i Nederland, og kun for dating-apper.

Innfører to nye løsninger

I et innlegg på sin utviklerblogg skriver Apple at de ville etterkomme avgjørelsen og introduserer «to valgfrie nye rettigheter som eksklusivt gjelder dating-apper på den Nederlandske App Store».

Apple la videre vekt på at utviklere på ingen måte er pålagt å bruke disse alternativene. Dersom de ikke ønsker å bytte løsning, trenger de ikke å foreta seg noe.

Mulighetene kommer også med et par advarsler. Apple vil ikke kunne være behjelpelig med sikkerhet, eller med refusjoner, kjøpshistorikk, abonnementsadministrasjon eller andre problemer som kan oppstå ved kjøp av digitale varer gjennom de alternative betalingsløsningene, forklarer de i bloggen.

– Før du vurderer å søke om en av disse rettighetene, er det viktig å forstå at enkelte App Store-funksjoner ikke vil være tilgjengelige for kundene dine, delvis fordi vi ikke kan validere sikkerheten og sikkerheten til betalinger som finner sted utenfor appen, skriver Apple.

Anker likevel dommen

Apple varslet med en gang vedtaket ble kjent at de ville anke. Til tross for at de etterkommer pålegget, opprettholder Apple anken, fordi vedtaket ikke er «til brukernes beste».

– Vi er bekymret for at disse endringene kan kompromittere brukeropplevelsen og skape nye trusler mot brukernes personvern og datasikkerhet. I mellomtiden er vi forpliktet til å gjøre de pålagte endringene, skriver Apple i bloggen.