Apple har lenge blitt kritisert for den svært innbringende App Store-praksisen, som innebærer at selskapet tar en solid bit av inntekten fra app-salg.

Praksisen er basert på det faktum at apputviklere er «tvunget» til å bruke Apples eget betalingssystem, noe mange mener bærer preg av monopolisme – og dermed høyere priser enn man ville fått med mer konkurranse.

– Kundene betaler altfor mye

Flere aktører har vært i tottene til Apple på grunn av denne praksisen, og nå står teknologigiganten overfor et heftig gruppesøksmål. Det rapporterer blant andre nettstedet Engadget.

Det er den nederlandske forbrukerorganisasjonen Consumer Competition Claims Foundation som nå er på krigsstien. Organisasjonen jobber med å beskytte europeiske forbrukere fra det de kaller «urettferdige» praksiser og brudd på konkurranselovene.

I et nylig publisert krav mot Apple hevder organisasjonen at selskapet har solgt apper til overpris på grunn av den restriktive App Store-praksisen, og at kunder har betalt 5 milliarder euro – cirka 48 milliarder kroner – for mye. Dette beløpet søkes det altså nå erstatning for.

– Ved å bruke konkurransehemmende praksiser har Apple vært i stand til å kreve ekstremt høye priser og innføre restriktive vilkår. Apple ekskluderte all konkurranse og forhindret valgmuligheter for forbrukere ved App Store- kjøp og kjøp i apper, skriver organisasjonen og legger til:

– Organisasjonen representerer interessene til europeiske forbrukere, og krever at Apple stanser den ulovlige adferden og at forbrukere mottar kompensasjon for skaden.

Som forberedelse til søksmålet ber Consumer Competition Claims Foundation europeiske Apple-kunder om å registrere seg på organisasjonens hjemmeside.

Har allerede betalt bøter

Dette er ikke første gang at Nederland har retter kraftig skyts mot Apple. Som nyhetsbyrået Reuters rapporterte tidligere i år har Apple allerede gått med et krav om å åpne opp for andre betalingssystemer når det gjelder datingsapper publisert på App Store av nederlandske utviklere.

Som det nederlandske reguleringsbyrået Authority for Consumers and Markets (ACM) nylig opplyste i en pressemelding, oppfylte Apple imidlertid ikke dette kravet. Som et resultat ble selskapet ilagt ukentlige bøter på 5 millioner euro, og samlet sett har Apple nå betalt til sammen 50 millioner euro i bøter.

Ifølge ACM jobber Apple med et eget forslag til løsning, som byrået ønsker velkomment, men akkurat hva som blir resultatet er ennå uvisst.

Andre land har også reagert sterkt på Apples appbutikk-praksis. Som digi.no rapporterte i fjor har myndighetene i Sør-Korea vedtatt en lov som tvinger både Google og Apple til å åpne opp app-butikkene sine for alternative betalingssystemer.

Flere eksperter mente at den sørkoreanske loven kan legge grunnlaget for lignende lovgivning andre steder i verden – inkludert på vårt eget kontinent. Erfaringene fra Sør-Korea har allerede fått Google til å utvikle alternative betalingsløsninger i utvalgte land for bestemte apper.