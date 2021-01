AWS saksøkes av Parler etter utestengingen

Mikrobloggtjenesten Parler, som hadde fått mange nye brukere etter forrige ukes Trump-relaterte hendelser i USA, ble i praksis stengt i går, da Amazon Web Services (AWS) stengte kontoen til Parler med bare 24 timers varsel. Det skal ha ført til at også flere andre leverandører stengte døra for Parler.

Ifølge Parler-sjef John Matze skal dette også gjelde selskapets advokater, men til tross for dette, leverte selskapet allerede i går inn et søksmål mot Amazon Web Services hvor Parler ber om et rettslig påbud om å få kontoen sin hos AWS gjenopprettet, samt erstatning for tapte inntekter og omdømme.

Dette er gjort via et advokatfirma i Olympia, Washington, et stykke unna Henderson, Nevada, der Parler har sitt hovedkvarter.

Til fordel for Twitter

I søksmålet argumenteres det for at stengingen av Parlers konto er motivert av politisk uvilje og et ønske om å redusere konkurransen i markedet for mikrobloggstjenester, til fordel for Twitter, som også er en kunde av AWS.

Parler begrunner dette med blant annet at AWS-kontoen til Twitter ikke ble stengt til å tross for den mest «trendende» tweeten sist fredag var «Hang Mike Pence». Hovedbegrunnelsen til AWS for stengingen av Parlers AWS-konto var at AWS ikke var overbeviste om at Parler var i stand til å holde orden på plattformen når det kommer til innhold som oppfordrer eller egger til vold mot andre.

Kontraktsbrudd

Parler hevder dessuten at AWS har brutt kontraktsbetingelsene ved å stenge kontoen så raskt. I kontrakten skal det stå at det kreves 30 dagers varsel før oppsigelser. Om kontrakten i tillegg har en «nødklausul» som kan settes i kraft ved gjentatt brudd på tjenestebetingelsene, vet bare de som har sett kontrakten.

For AWS mener at Parler har brudd betingelsene gjentatt ganger og fått mange advarsler allerede.

Skal ha fått gjentatt advarsler

I en skriftlig uttalelse som er gjengitt av Engadget, sier en talsperson for AWS at det er ikke er noe grunnlag for Parlers påstander. Talspersonen gjentar en del av det som også var nevnt til varselet AWS sendte Parler i helgen, blant annet om at AWS tilbyr sine tjenester til kunder på tvers av det politiske spekteret.

– Det er derimot klart at det er betydelig innhold på Parler som oppfordrer eller egger til vold mot andre, og Parler er ute av stand eller uvillige til omgående å identifisere og fjerne dette innholdet, som er et brudd på tjenestebetingelsene. Vi har gjort våre bekymringer kjent for Parler over en periode på flere uker, og i løpet av denne tiden så vi en betydelig økning i denne typen farlig innhold, ikke en nedgang, noe som førte til vår suspendering av tjenestene deres søndag kveld, heter det i uttalelsen fra AWS.

Det var klokken 9 mandag morgen, norsk tid, at Parler ble stengt.