Azure skal bruke Starlink: Microsoft bringer nettskyen sin til verdensrommet

På sin offisielle blogg har Microsoft nå kunngjort et nytt initiativ som skal løfte selskapets nettsky-plattform Azure til nye høyder – bokstavelig talt. Det nye fremstøtet heter Azure Space og tar sikte på å bringe plattformen til verdensrommet.

Målet med initiativet er å utvide nytteområdet til Azure-plattformen ved å ta i bruk verdensomspennende satellittnettverk, og gjøre skyplattformen mer og bedre tilgjengelig for både private og offentlige aktører – og ikke minst bedrifter.

Partnerskap med SpaceX

For å oppnå dette har Microsoft nå inngått flere partnerskap, først og fremst med SpaceX, selskapet bak det mye omtalte, satellittbaserte Starlink-nettverket – et prosjekt som stadig gjør nye fremskritt.

SpaceX sin rolle i partnerskapet blir å levere høykapasitets, satellittbasert bredbånd til det Microsoft har kalt Azure Modular Datacenter (MDC), som er en sentral komponent i Azure Space-satsingen.

MDC er en mobil, selvforsynt datasenterløsning som er ment å tilby datasenter-funksjonalitet til områder med dårlig utbygd IT-infrastruktur og hvor slike tjenester er nødvendige. Enhetene er konstruert for å kunne kjøres under tøffe forhold og byr blant annet på RF-isolasjon.

– Vi kan koble sammen et hvilket som helst punkt med et annet punkt på Jorden, som passer godt med teknologiene som Microsoft bygger, særlig med tanke på Azure-infrastrukturen. Samarbeidet vi kunngjør i dag setter oss i stand til å jobbe sammen for å levere nye tjenester for både offentlig og privat sektor på Azure gjennom Starlink, sa operasjonssjef i SpaceX Gwynne Shotwell.

Slik ser de mobile datasentrene ut. Foto: Microsoft

Tilbyr også bakkestasjoner

Som ledd i sin nye romsatsing har Microsoft også inngått et samarbeid med blant andre det europeiske telekomselskapet SES om Azure Orbital – bakkestasjoner som setter satellittoperatører i stand til å kommunisere med og kontrollere satellittene, samt prosessere data over Azure-plattformen.

Som helhet skal Azure Space-satsingen fungere som en digital plattform som tilbys til kunder. Prosjektet er ennå i en tidlig fase i utviklingen, så det er ennå uvisst når det hele er oppe og går.

Starlink har gjort store fremskritt den siste tiden. SpaceX sendte opp 60 nye Starlink-satellitter i begynnelsen av oktober, og i en Twitter-melding kunngjorde Elon Musk at det nå er tilstrekkelig med satellitter på plass til å rulle ut en rimelig stor offentlig betatesting av Starlink i USA og Canada.

Tidligere denne måneden rapporterte digi.no at Starlink har fått sine første kunder i form av en indianerstamme i den amerikanske delstaten Washington. Andre land følger på etter hvert som godkjennelse fra lokale og nasjonale myndigheter foreligger.