Elon Musks satellittbaserte internett har fått sine første «kunder»

Elon Musk og SpaceX' ambisiøse planer om å etablere internett i verdensrommet, kalt Starlink, har nå tilbakelagt en ny, viktig milepæl. Nettverket har nemlig fått sine første brukere, rapporterer nettstedet Ars Technica.

De første betatesterne av Starlink er en indianerstamme i den amerikanske delstaten Washington, som hittil har måttet klare seg med svært begrenset internett-tilgang. Nyheten ble kunngjort i en video lagt ut av delstatens handelsdepartement.

Hastighetstest med moderate resultater

– Ut av det blå kom SpaceX og bare katapulterte oss inn i det tjueførste århundre, sier en representant for Hoh-stammen i videoen. Stammen består av 28 husholdninger og 116 personer, så testingen er altså ennå ganske begrenset.

Tekniske detaljer rundt ytelsen foreligger ikke, men i august i år ble det gjennomført en hastighetstest av Starlink som ga nedlastingshastigheter på mellom 11 Mbit/s og 60 Mbit/s og opplastingshastigheter på mellom 5 Mbit/s og 18 Mbit/s – riktignok ikke til å få hakeslipp av, men likevel rikelig til mindre krevende internettbruk.

SpaceX sendte opp 60 nye Starlink-satellitter i begynnelsen av oktober, og i en Twitter-melding kunngjorde Elon Musk at det nå er tilstrekkelig med satellitter på plass til å rulle ut en rimelig stor offentlig betatesting av Starlink i USA og Canada.

Vil komme til flere land

Ifølge Musk vil andre land følge på etter hvert som godkjennelse fra myndigheter foreligger, og dermed er det ikke umulig at turen vil komme til også norske brukere etter hvert – særlig med tanke på at det er folk på de nordlige breddegradene som først får tilgang.

Det amerikanske romselskapet har tidligere sagt at Starlink vil være i stand til å levere båndbredde på én gigabit per sekund per sluttbruker, når det er skikkelig optimalisert.

Starlink-satellittene har en vekt på 260 kilogram stykket, og har et kompakt design. Fire kraftige «phased array»-antenner skal sørge for god kapasitet for sluttbrukere av nettverket. Internettsatellittene har innebygd solpanel, egne navigasjonssensorer og fremdriftssystemer som bidrar til presis styring av signalene. Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmeside.

Prosjektet har for øvrig også fått kritikk, blant annet fra folk som mener at Starlink kan legge hindringer i veien for vitenskapelig forskning ved å blokkere teleskop.