Både Nokia og Google vokser godt i smartmobilmarkedet

Stort sett er det Apple, Samsung og en håndfull kinesiske leverandører som omtales i de åpne rapportene om smartmobilmarkedet. Flere av de gamle kjempene, som Sony og HTC, stiller i en helt annen divisjon. En annen gammel kjempe, Nokia, ser derimot ut til å kunne få en ny vår.

Størst på enkle mobiler

Riktignok er Nokia i dag bare et varemerke som HMD Global får lov til å bruke. Men også HMD er finsk, og mange av de ansatte har tidligere jobbet med mobiltelefoner i Nokia.

Analytikeren Neil Shah hos Counterpoint Research mener at Nokia som varemerke er i ferd med å gjøre et stort comeback. Ifølge selskapets tall, var 5 prosent av alle mobiltelefoner som ble levert i fjerde kvartal av 2017 en Nokia-mobil.

Nå er det riktignok innen de enklere mobiltelefonene («feature phones») at Nokia gjør det best. Ifølge Counterpoint har Nokia 15 prosent markedsandel innen dette markedssegmentet, noe som er nok til å gjøre varemerket og HMD til markedsledende.

IDC-analytikeren Francisco Jeronimo skriver derimot at HMD kom ut som nummer to i dette markedet, men det gjelder tall for hele 2017, ikke bare for fjerde kvartal. Totalt skal HMD ha levert 59,2 millioner slike enkle mobiltelefoner i fjor.

Nummer 11

Mer interessant er nok likevel smartmobilsalget. Ifølge Shah oppnådde HMD med Nokia en markedsandel på 1 prosent i forrige kvartal. Det skal tilsvare 4,4 millioner enheter og en 11. plass målt i markedsandel. Shah skriver at dette gjør Nokia til et større smartmobilvaremerke enn både HTC, Sony, Google, Alcatel, Lenovo, OnePlus, Gionee, Meizu, Coolpad og Asus.

I tillegg til det velkjente varemerket, er det selvfølgelig ikke en ulempe for HMD at selskapet har valgt å bruke en nesten helt ren utgave av Android på mobilene. Det gjør det enklere for selskapet å tilby nye versjoner av operativsystemet relativt kort tid etter at de er utgitt av Google. For eksempel fikk Nokia 8-mobilen Android 8.1 i går.

Leste du denne? Apple låner førsteplassen av Samsung i slapt mobilmarked

Pixel

Jeronimo fra IDC kunne for sin del nylig avsløre at Google levert 3,9 millioner smartmobiler i fjor. Med utgangspunkt i at det ble solgt nesten 1,5 milliarder smartmobiler, er dette svært beskjedent, ikke minst med tanke på hvor god omtale flere av modellene har fått. Samsung selger dobbelt så mange smartmobiler på en gjennomsnittlig uke.

3,9 millioner skal likevel være dobbelt så mange enheter som det Google leverte i 2016.

Noe av forklaringen er muligens at Google i liten grad har markedsført Pixel-mobilene. De selges bare seks til åtte land, avhengig av modell – Norge er ikke blant disse. Dessuten er det ifølge Ars Technica få mobiloperatører som selger Googles mobiler, og selskapet mangler en egen butikkjede, slik Apple har.

Et annen faktor som nok også har hatt betydning for salget, er at Google ofte har vært utsolgt for enkelte Pixel-modeller. Selskapet har rett og slett ikke fått levert nok til å dekke etterspørselen. Men ifølge Ars Technica skal dette ikke gjelde nyere Pixel 2-enhetene.

Alt tyder likevel på at Google kommer til å satse tyngre på egne smartmobiler i framtiden. Oppkjøpet av store deler av smartmobilvirksomheten til HTC er et tegn på dette. Oppkjøpet ble fullført i slutten av januar og innebærer at Google nå har fått en egen utviklingsavdeling med rundt 2000 ansatte i Taiwan.

Les også: Google kjøper deler av HTC