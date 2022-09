Basefarm bytter navn

Det skriver selskapet i en pressemelding mandag.

Selskapet er er en europeisk driftsleverandør av samfunns- og virksomhetskritiske IT-løsninger i offentlig og privat sky.

I august 2018 ble Basefarm kjøpt av det franske telekomselskapet Orange for 3,3 milliarder kroner.

Siden oppkjøpet har Basefarms vekst innen offentlige og private skytjenester skutt fart, spesielt i de nordiske landene, skriver selskapet i en pressemelding.

«Samlet under en merkevare vil store og små kunder fra hele verden kunne stole på at Orange blir en enda bedre partner for å utvikle deres digitale virksomhet», skriver selskapet.

Selskapets leveransemodellen dekker hele spekteret fra innovasjon og forretningsutvikling via prosjektfase til løpende produksjon. Tjenestespekteret inkluderer rådgivning, big data, AI, informasjonssikkerhet og colocation.

Tjenestene leveres med støtte fra Oranges eksisterende globale nettverk med tilhørende infrastruktur og cybersikkerhet, skriver de.

Selskapet skriver også at de fokuserer på behovene til bedriftskunder og tilbyr hjelp til å transformere plattformene deres og flytte de sentrale applikasjonene deres til hybrid IT- og multiskymiljøer.

– Den utvidede kompetansen og kapasiteten som oppnås gjennom den nye profileringen, vil bidra til økt innovasjon og dermed enda bedre forutsetninger for å hjelpe våre kunder med deres virksomhet, i Europa så vel som i resten av verden, sier Bjarte Kvarme, daglig leder i Orange Business Services AS, Cloud Division (tidligere landsjef for Basefarm Norge).

Selskapet ble etablert i Norge i 2000 og har over 760 medarbeidere i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike. Hovedkontoret ligger i Oslo.