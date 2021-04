Båtjakt førte til stort tollbeslag av GPU-kort for utvinning av kryptovaluta

Tollvesenet i Hongkong gjorde tidligere denne måneden et raid som i omtalen mange steder minner mest om det man for noen tiår siden kunne se i serien Miami Vice. Der ble det jaktet på narkotikasmuglere med raske båter.

Også i Hongkong var en speedbåt involvert, i tillegg til fiskebåten som vises til nedenfor.

Fiskebåten som var involvert i smuglingen av blant annet GPU-kort i farvannet utenfor Hongkong International Airport. Foto: Hongkong Customs and Excise Department

Men det var ikke narkotika smuglerne i Hongkong hadde med seg denne gang. Derimot forsøkte de å smugle inn blant annet 300 akselerasjonskort for utvinning av kryptovaluta. Ifølge Digitaltrends, som siterer den kinesiske nyhetssendingen TVB News (fra cirka 30. minutter), er kortene trolig utstyrt med GPU-er av typen Nvidia CMP 30HX, som er spesielt beregnet for utvinning av kryptovaluta.

Ikke egnet for spill

Kortene skal ikke være utstyrt med noen form for videoutgang, noe som gjør at de ikke kan kobles til noen skjerm, men fungerer fint til kverning av massive data.

De første kortene med CMP (Cryptocurrency Mining Processor) 30HX skal ha blitt lagt ut for salg noen få steder i forrige måned, til priser tilsvarende mellom 6000 og 7000 kroner stykket. Dermed kan verdien på de smuglede kortene ha vært på mellom 1,8 og 2,1 millioner kroner.

Det er ikke blitt oppgitt hvor kortene stammer fra.

Nettopp på grunn av utvinning av kryptovaluta har markedet for grafikkort, og nå også kryptovalutakort, i perioder vært temmelig bunnskrapt, noe som har ført til betydelig prisvekst for mange produkter. Det er kanskje betegnende at nesten ingen av de mest kortene som Komplett oppgir at er de mest solgte, kan leveres for tiden.