Tesla tar ikke lenger bitcoin – Elon Musk skylder på massivt energiforbruk

Kryptovaluta fortsetter å vokse kraftig i popularitet, og stadig flere markedsaktører har begynt å akseptere de digitale valutaene som betalingsmiddel. Den kjente elbilprodusenten Tesla har hittil vært blant disse, men nå er det slutt.

I en Twitter-melding opplyser Tesla-sjefen Elon Musk at elbilprodusenten ikke lenger vil akseptere bitcoin som betaling for Tesla-biler, melder Reuters. Miljøhensyn oppgis som den primære begrunnelsen for beslutningen.

Vurderer andre kryptovalutaer

– Vi er bekymret for den raske økningen i bruk av fossilt brensel til bitcoin-utvinning -og transaksjoner, spesielt kull, som har de verste utslippene av noe brennstoff. Kryptovaluta er en god idé på mange nivåer, og vi tror det har en lovende fremtid, men det kan ikke skje på bekostning av miljøet, heter det i meldingen.

Ifølge Musk kan bitcoin bli vurdert som betalingsmiddel igjen dersom utvinningen kommer ned på det han kaller et «bærekraftig» nivå. I mellomtiden vurderer Tesla andre kryptovalutaer som opererer med under 1 prosent av bitcoin sitt energiforbruk.

Bitcoin-prisen opplevde et kraftig fall etter Musks Twitter-melding, men har siden stabilisert seg igjen.

Ironisk nok har Tesla nylig gjort en gigantinvestering i nettopp bitcoin på hele 1,5 milliarder dollar, noe som bidra til at valutaen steg kraftig på kort tid. Selskapet kommer ikke til å selge noe av beholdningen sin før energiforbruket reduserer, opplyses det.

Blant kryptovalutaene Musk har i tankene som et alternativ til bitcoin er trolig dogecoin, som Musk tidligere har tvitret om ved flere anledninger.

Verktøy viser høyt energiforbruk

Nylig la han ut en Twitter-melding hvor han ønsker tilbakemeldinger på hvorvidt Tesla bør begynne å bruke dogecoin, og nylig kom det frem at han jobber med Doge for å forbedre energieffektiviteten til valutaen. Sistnevnte opplysning sendte prisen på dogecoin opp med rundt 40 prosent, som blant andre CNBC rapporterte.

Energiforbruket til kryptovaluta, og særlig bitcoin, har vært under lupen flere ganger. Som digi.no skrev for et par år siden har britiske forskere utviklet et verktøy som lar deg følge med på bitcoins energiforbruk i sanntid, noe som gir en ganske god pekepinn.

Ifølge verktøyet, som heter Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI), har valutaen i skrivende stund et estimert, årlig strømforbruk på 151 terawattimer. Dette er på nivå med det samlede strømforbruket til Polen, ifølge tall fra det amerikanske byrået Energy Information Administration.

Norge har til sammenligning et beregnet, årlig strømforbruk på cirka 124 terawattimer, og ligger dermed et godt stykke under det årlige forbruket som bitcoin opererer med.