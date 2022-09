For drøyt en uke siden ble IOS 16 sluppet, den siste versjonen av Apples operativsystem for mobile enheter. Etter kort tid begynte Iphone-eiere verden å oppleve diverse problemer.

Blant annet har batteritiden blitt betydelig dårligere på eldre Iphone-modeller. Det har også kommet rapporter om bugs som at mobilen kan låse seg etter dataoverføring, og at det gang på gang dukker opp en dialogrute hver gang man gang kopierer noe i en app.

Et annet problem av en mer underlig karakter er at Iphone 14- og Iphone 14 Pro-telefoner har begynt å vibrere kraftig ved bruk av apper som Tiktok, Snap eller Instagram.

Hva skyldes problemene?

Bugs dukker opp hver gang større IOS-oppdateringer blir lansert. Men denne høsten ser problemene ut til ramme flere enn vanlig. Nøyaktig hva det skyldes, er uklart. Men problemene med batteritid på eldre modeller kan ha noe med Spotlight og Bilder-appen å gjøre.

Spotlight er en innebygget funksjon som hjelper deg å finne apper, bilder, kontakter, e-post og annet på mobilen når du søker på et navn, et ord eller en frase. Funksjonen har blitt oppdatert i IOS 16. For å få de nye funksjonene til å fungere ser det som noen Iphone-modeller må indeksere innholdet på telefonen igjen og igjen.

Dette arbeidet, som skjer i bakgrunnen, kan noen ganger ta dager og krever mye strøm.

Det samme ser ut til gjelde Apple-appen Bilder, som i IOS 16 har fått en ny funksjon for å fjerne dubletter fra galleriet. Også her kreves en indeksering av materialet på telefonen.

Dessuten har Apple advart om at bruken av vibrasjonsmotoren for haptisk feedback i IOS 16, som får telefonen å vibrere litt når du skriver på den, kan svekke batteritiden på eldre modeller.

Hva kan man gjøre?

Bak kulissene arbeider Apple akkurat nå febrilsk med en oppdatering av IOS 16, som skal slippes i neste uke. Den oppdateringen skal fikse en mange av problemene som nevnes i teksten, som de forstyrrende dialogrutene.

Når det gjelder batteritiden, kan du prøve å la telefonen lade hele natten. Da tappes ikke batteriet når bilder, e-post og annet innhold indekseres.

Det går også an å skru av Spotlight-funksjon, så innhold fra noen apper ikke indekseres (og vises når du søker). Det er ikke sikkert det hjelper, men det kan være verdt et forsøk.

Slik gjør du:

Åpne innstillinger.

Skroll ned til Siri og søk.

Skroll ned til «Innhold fra Apple» og fjern «Vis i Spotlight».

Skroll lengst ned på siden og velg en app du vil fjerne fra søk. Klikk på ikonet.

Velg «Ved søk» og fjern «Vis app i søk», og «Vis innhold i søk».

Først publisert på Ny Teknik.