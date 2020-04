Begynner å selge verstingmaskiner med Linux pre-installert

Fremover kommer Lenovo, som er en av verdens største leverandører av bærbare datamaskiner, til å levere utvalgte modeller med Fedora preinstallert. Det skriver Techspot.

Pilotprogrammet «Linux Community Series - Fedora Edition» inkluderer verstingmodellene ThinkPad P1 Gen2, ThinkPad X1 Gen8 og ThinkPad P53. Flere modeller lanseres hvis prosjektet blir en suksess.

Flere produsenter

Maskinene vil komme med Fedora 32 Workstation Linux.

Lenova er ikke den første PC-produsenten som leverer fabrikklare maskiner med operativsystemet. Også Dell og nisjeprodusentene Purism, ZaReason og System76 gjør det samme, skriver den amerikanske teknologiavisen.

Det skjer mye på Linux-fronten om dagen. 16. april ble det kjent at Microsoft gjorde Windows Subsystem for Linux (WSL) til standardfunksjonalitet på Windows 10.

Microsoft måtte endre

Dermed er det mulig å navigere i filene i Linux-distroene dine rett ut av boksen på operativsystemet.

Ved å venstreklikke i navigasjonsfanen i Explorer får du oversikt hele det tilhørende filsystemet til alle Linux-distroene dine.

Den nye funksjonaliteten førte til at Microsoft måtte gjøre endringer i hvordan de oppdaterer Windows-kjernen.

Startet som hobbyprosjekt

Nå blir WSL-oppdateringer levert via Windows update i stedet for gjennom Windows OS-avbildningen, skrev digi.no da vi omtalte den nye funksjonaliteten for første gang i slutten av mars.

Det opprinnelige hobbyprosjektet til grunnlegger LinusTorvalds er i dag alt annet enn et gutteromsprosjekt. Linux-kjernen støtter i dag mer enn 80 ulike arkitekturer.

For 20 år siden var Linux en liten parentes i den store sammenhengen, men i dag kjører stort sett alle tungregnemaskiner med Linux som grunnstamme.

Størst

Linux dominerer også store deler av servermarkedet, og nærmere 1,5 milliarder Android-enheter kjører med Linux-kjernen i bunn av sitt operativsystem.

Dermed har Linux-prosjektet på kort tid blitt et av de mest vellykkede teknologiske samarbeidene i vår levetid, har den britiske teknologiavisen The Register tidligere konkludert med.

I utvikleråret 2016-17 jobbet 1681 utviklere fra rundt 225 ulike selskaper med å videreutvikle Linux-kjernen, som nå består av 25 millioner kodelinjer.

I gjennomsnitt legges det til rundt 15 filer og 7 500 kodelinjer hver dag.