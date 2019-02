Bendik (23) ble kåret til Norges råeste sikkerhetsekspert

HØYRES HUS, OSLO (digi.no): Til sammen 869 personer deltok i årets Master of Cyber Security-konkurranse, der Norges beste sikkerhetsekspert skulle kåres. Konkurransen arrangeres av den idelle arrangøren bak Hackcon, i samarbeid med oss i digi.no, samt Evry, Pedab og Norsis.

Etter innledende runder med tre nettbaserte delkonkurranser, gikk finalen av stabelen torsdag ettermiddag på Hackcon-konferansen i Oslo sentrum. Det var til sammen ti personer som deltok i finalen, som ble gjennomført som en Kahoot-konkurranse på direkten foran flere hundre deltakere.

Mange av spørsmålene var svært vanskelige, og etter noen nervepirrende runder var det til slutt Bendik Hagen (23) som stakk av med seieren og premiepotten på 30.000 kroner – foran vinnerne fra 2017, Martin Ingesen og Nikolai Åsen Magnussen.

Bendik Hagen klarte 15 av 22 spørsmål, og oppnådde totalt 14.900 poeng – mens andreplassen fikk 12.814 poeng.

Slo vennene

Bendik Hagen har en bachelorgrad i informasjonssikkerhet fra NTNU på Gjøvik, og jobber til daglig i sikkerhetsselskapet Mnemonic som nettverkssikkerhet-analytiker. Han er også med i TGHack, og lager «CTF»-sikkerhetsoppgaver til The Gathering på fritiden.

Han forteller til digi.no at det er første gang han deltar i konkurransen, og at han fikk lyst til å delta etter å ha sett at flere av vennene hans var med i fjor.

– Jeg tenkte at det var på tide at jeg også prøvde meg. Og det var kult at jeg vant. Det er morsomt med litt intern konkurranse, sier Hagen.

Han synes vanskelighetsgraden var passe høy, med reelle spørsmål og et bra opplegg rundt konkurransen.

– Men finalen var litt nervepirrende selvfølgelig, og så må du være litt rask når du svarer.

Bendik Hagen vant en ganske soleklar seier foran Martin Ingesen og Nikolai Åsen Magnussen. Foto: Kurt Lekanger

Hagen forteller at han synes det er bra at man gjennom konkurranser som dette setter fokus på sikkerhet.

– Midt inntrykk er at flere begynner å bli mer bevisste på sikkerhet, men vi har fortsatt en vei å gå. Antall angrep vil ikke gå ned, men øke i tritt med digitaliseringen.

Hva skal du bruke de 30.000 kronene til?

– Pengene går med til boligkjøp.