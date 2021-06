Biden antyder en tøffere linje mot Russland etter kriminelle cyberangrep

FBI mener det er Revil-gruppen som står bak angrepet på den store kjøttforedlingsaktøren JBS, som i helgen måtte stenge produksjonen ved fabrikker i både Australia og Nord-Amerika fordi servere var blitt kryptert med en utpressingsvare som FBI identifiserer som Sodinokibi

Dette skriver FBI i en pressemelding.

Både Revil og Darkside-partnerskapet, som var den aktive part i angrepet mot rørledningsselskapet Colonial Pipeline i begynnelsen av mai, antas å være kriminelle grupper med tilhold i Russland. Det er altså ikke de russiske myndighetene som står bak disse angrepene, hvor hovedmotivasjonen skal være å tjene penger.

Avviser ikke gjengjeldelse

USAs president, Joe Biden, skal møte Russlands president, Vladimir Putin, den 16. juni i Genève. Mye tyder på at de ferske angrepene vil bli tatt opp under disse samtalene.

– Vi regner med at dette vil være ett av temaene som presidenten vil diskutere med presidenten under toppmøtet, sa pressesekretær ved Det hvite hus, Jen Psaki, under en pressekonferanse onsdag. Dette skriver Financial Times.

– Ansvarlige stater er ikke skjulested for ransomware-kriminelle, fortsatte hun.

Reuter viser et kort klipp fra pressekonferansen, hvor Biden, i det han er på vei ut, blir spurt av en journalist om USA vil gjengjelde mot Russland for de nyeste angrepene med utpressingsvare.

– Vi vil vurdere dette nøye, svarer Biden.

– Tror du Putin tester deg?

– Nei.

Psaki skal senere under pressekonferansen ha sagt at administrasjonen ikke fjerne muligheter som ligger på bordet. En utskrift av Psakis del av pressekonferansen er tilgjengelig her.

Høyst kontroversiell beslutning:

Betalte 36 millioner til rørledning-hackerne

– Et stort sprang

Til Reuters sier Tom Bossert, som var blant tidligere president Donald Trumps første sikkerhetsrådgivere, at Biden har indikert sin villighet til å holde Russland ansvarlige til en viss grad for angrepet på rørledningen, selv om det ble utført av en kriminell organisasjon.

– Det er et stort sprang forover, mener Bossert.

Han ser ikke bort fra at angrepene mot amerikanske selskaper (JBS er riktignok brasiliansk) vil øke framover, som en respons på avgjørelser om utenrikspolitikk som blir tatt ved toppmøter i G7, Nato og EU i nær framtid.

– Den amerikanske regjeringen bør forberede seg på å bruke mulighetene sine til å ta ned infrastrukturen som vil bli brukt – enten den tilhører en regjering eller en stedfortredergruppe – dersom cyberangrepen skulle eskalere, sier Bossert.

JBS USA meldte i en pressemelding onsdag at selskapet regnet med å være tilbake i full drift i dag, torsdag.