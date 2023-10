Den nye presidentordren for å redusere farer ved kunstig intelligens, omtaler nesten alle bekymringer som finnes rundt teknologien, ifølge det amerikanske nettstedet Politico.

Cybersikkerhet, global konkurranse, diskriminering og teknisk tilsyn med avanserte KI-systemer er noe av det som adresseres i ordren, som ble undertegnet ved en seremoni i Det hvite hus mandag.

Den tar de frivillige forpliktelsene om vannmerking av KI-genererte bilder som ble gjort tidligere i år et steg videre, og skal blant annet også beskytte arbeidere, og gi bedre kontroll over teknologien for myndighetene.

Handelsdepartementet skal «utvikle veiledning for innholdsautentisering og vannmerking» for merking av innhold som er generert av AI, for å sikre at myndighetenes kommunikasjon er tydelig, ifølge nyhetsbyrået Reuters

Ordren skal også kreve at utviklere av KI-systemer som utgjør en sikkerhetsrisiko for amerikanerne, deler sikkerhetstestene sine med regjeringen.

Møtes for å diskutere KI samarbeid

Denne uken har G7-landene møter i England, der de etter planen skal bli enige om en frivillig KI-kodeks for selskaper som utvikler avanserte kunstig intelligens-systemer.

Kodeksen som inneholder 11-punkter «tar sikte på å fremme trygg, sikker og pålitelig KI over hele verden og vil gi frivillig veiledning for handlinger fra organisasjoner som utvikler de mest avanserte KI-systemene, inkludert de mest avanserte grunnmodellene og generative KI-systemer», heter det i G7-dokumentet, som nyhetsstedet Reuters har sett.

EU har så langt vært langt fremme med ønske om global regulering av KI, og nå begynner flere land å komme etter.