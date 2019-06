Bill Gates: – Min største bommert var å miste mobilmarkedet til Android

Microsoft har gjort mye merkelig og kritikkverdig gjennom årene, men når Bill Gates selv trekker fram sin største feil noen gang under sin tid i Microsoft-ledelsen, er det at han ikke fikk Microsoft til å være det Android er.

– Det er at Android er standard non-Apple mobilplattformen. Det var en naturlig ting for Microsoft å vinne. Det handler virkelig om å vinne og ta alt. Hvis du er der med halvparten så mange apper, eller 90 prosent av appene, så er du på vei til fullstendig undergang. Det er plass til nøyaktig ett operativsystem som ikke er fra Apple. Og hva er verdien av dette? 400 milliarder som ville ha blitt overført fra selskap G til selskap M, sa Gates under et intervju på scenen hos venturekapitalselskapet Village Global nylig.

Se videoen nedenfor.

– Et ledende, ikke det ledende

– Våre aktiva, Windows, Office, er fortsatt veldig sterke. Så vi er et ledende selskap. Hadde vi fått til dette (mobilplattformen, journ. anm.), hadde vi vært det ledende selskapet. Ideen om at små forskjeller kan forstørre seg selv, den gjelder ikke for veldig mange næringer. For programvareplattformer er den derimot gigantisk. Det er en del av mentaliteten hvor du hver kveld tenker, «er jeg i ferd med å mislykkes med dette?», og til slutt mislyktes vi med noe superviktig, sa Gates.

Nå skal det sies at det var Steve Ballmer som formelt ledet selskapet i hele denne perioden. Gates gikk av som konsernsjef i 2000 og ble i stedet «chief software architect». Styreleder forble Gates fram til 2014. Siden da har han kun vært «vanlig» styremedlem i selskapet og teknisk rådgiver for dagens Microsoft-sjef, Satya Nadella.

Ble forbikjørt

Microsoft hadde egentlig alt som skulle til, men bommet likevel. Det er vanskelig å sette fingeren på én ting, men i perioden fram mot Apples iPhone-lansering var nok selskapet litt for selvtilfredse og hvilte litt vel lenge på sine laurbær.

Med Pocket PC – som ble døpt om til Windows Mobile i 2003 – hadde selskapet et operativsystem for PDA-er – enheter som på mange måter var smartmobiler uten telefoni-støtte – allerede fra år 2000. Det ble temmelig populært, men var nesten utelukkende rettet mot bedriftsmarkedet.

Da iPhone kom i 2007, og de første Android-enhetene året etter, var det i stor grad forbrukere som stod i fokus. Det varte ikke lenge før BYOD (Bring Your Own Device) ble en trend. Ingen ville vel lenger bruke en trøtt Windows Mobile-enhet på jobben, når de hadde en mye mer spennende smartmobil privat.

Fra arkivet: Microsoft lover å bli snillere med alle

Startet på nytt

Endringene i markedet gjorde at Microsoft i 2008 restrukturerte hele mobilavdelingen og startet på utviklingen av Windows Phone. Men allerede før Windows Phone 7 ble lansert i 2010, hadde salget av Android-mobiler passert salget av Windows Mobile-mobiler. I dag er det i praksis kun iOS som hindrer Android i å ha 100 prosent markedsandel.

Den videre Windows Phone-historien kjennetegnes av en serie med omstarter av utviklingsprosjektet og Microsofts nokså krampaktige forsøk på å få utviklere til å tilby appene sine også på denne plattformen.

Microsoft kom så langt som å gi ut Windows 10 Mobile i 2015. Støtten for dette operativsystemet utløper i desember i år. De siste årene har Microsofts i stor grad omfavnet Android, blant annet gjennom integrasjon med Windows 10.

Også Gates: – Vi gjorde helt klart en feil