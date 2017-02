Bill Gates: – Roboter som erstatter arbeidsplasser, bør skattelegges

I et intervju med Quartz tar Microsoft-medgründer Bill Gates til orde for både å knytte skattlegging til automatisering, eller roboter, på samme nivå som dagens ansatte. Dette for å kunne finansiere nye jobber innen områder hvor mennesker er spesielt egnet. Dette inkluderer sektorer som eldreomsorg og arbeid med barn.

Gates mener at man også bør være villige til å redusere automatiseringstakten, altså hvor raskt arbeidsplasser blir erstattet av automater, roboter og kunstig intelligens. Dette fordi dette er noe som kommer på en lang rekke områder samtidig, noe som kan føre til at svært mange arbeidstakere vil måtte omplasseres og kanskje også omskoleres på en gang.

Bedre eldreomsorg, mindre skoleklasser

– [...] det verden ønsker er å ta denne muligheten til å tilby alle de varene og tjenestene som vi har i dag, samt å frigjøre arbeidskraft. La oss gjøre en bedre jobb med å nå ut til de eldre, ha mindre klassestørrelser og hjelpe barn med spesielle behov. Alt dette er områder hvor menneskelig empati og forståelse fortsatt er veldig unikt, og vi forholder oss fortsatt til at det er en umåtelig mangel på folk som kan hjelpe til der ute, sa Gates.

Han mener at det er myndighetene som må finne ut hvordan man skal løse dette.

Europa

Intervjuet ble publisert dagen etter at Europaparlamentet stemte over en resolusjon om felles lovgivning for å regulere bruken av roboter i Europa. Dette inkluderer et forslag om et frivillige, etisk rammeverk om robotikk for forskere og designere, slik at de sikrer at robotene fungerer i henhold til juridiske og etiske standarder og design, samt respekterer menneskelig verdighet.

Det foreslås også et system for registrering av avanserte roboter i unionens indre marked, samt regulering av hvilket ansvar roboter eventuelt har i forbindelse med ulykker hvor roboter er involvert.

Europaparlamentet stemte for resolusjonen, med solid flertall. Men EU-kommisjonen er ikke forpliktet å følge parlamentets anbefalinger i denne saken, men dersom den nekter, må dette begrunnes.

Men avviste skatt

Sammenlignet med det opprinnelige resolusjonsutkastet, skal et punkt om en såkalt robotskatt for å finansiere en viss inntekt og/eller omskolering av arbeidstakere som mister jobben på grunn av innføringen av roboter.

Ifølge Reuters skal den europeiske robotbransjen, ved organisasjonen International Federation of Robotics (IFR), være fornøyde med dette.

– IFR mener at tanken om å innføre en robotskatt ville ha svært negative konsekvenser for konkurransedyktigheten og sysselsettingen, heter det i en uttalelse fra IFR som er gjengitt av Reuters.

IFR mener nemlig at bruken av automatisering og roboter skaper nye jobber ved at produktiviteten økes. Det pekes blant annet på en sammenheng mellom høy utbredelse av roboter og høy sysselsetting i avanserte industriland, blant innen bilindustrien i Tyskland.

