Bing haler innpå Google takket være ChatGPT-teknologien

Microsoft er blant dem som har investerte tungt i teknologien bak den mye omtalte ChatGPT-chatboten, og selskapets søkemotor er blant produktene som den siste tiden har fått en skikkelig AI-innsprøytning. Tilsynelatende har initiativet båret frukter.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterer at Bing har fått et kraftig løft etter den nylige integreringen av OpenAIs teknologi. Dette kommer frem i statistikk utarbeidet av analysebyrået Similarweb.

Solid økning

Ifølge trafikkdata som byrået har analysert, har antall besøk til Bing.com steget med 13,6 prosent den siste måneden. Om man kun tar for seg den siste uken, har Bing-trafikken gått opp med 15,4 prosent.

Samtidig har trafikken til hovedkonkurrenten Google.com gått ned med 2,8 prosent den siste måneden og 2,4 prosent den siste uken. Det betyr altså at Bing haler innpå, om enn med veldig små skritt.

Google har ifølge statistikken hos Statcounter en markedsandel innen søkemotorer på over 93 prosent, mens Bing ligger rett rundt 3 prosent. Det er med andre fremdeles meget langt igjen før Microsofts søkemotor utgjør en betydelig trussel mot Google, men som Similarweb peker på, har Bing opplevd en jevn vekst i lengre tid.

– Selv om denne ytelsen kan reflektere inkorporeringen av ChatGPT-lignende funksjonalitet fra Microsofts partnerskap med OpenAI, har Bing gjort månedlige, trinnvise fremskritt på så mye som 10 prosent de siste par årene – ofte på bekostning av Google, skriver analysebyrået.

Grafen viser veksten hos Bing og Google de siste månedene, sammenlignet med samme periode i fjor.

Tidlig integrering av GPT-4

Byrået peker på at Bing har hatt en vekst i daglige besøk til hoveddomenet på rundt 20 prosent fra begynnelsen av året frem til nå, om man sammenligner med tilsvarende periode for ett år siden. Til sammenligning ligger Google mer eller mindre på stedet hvil når det gjelder antall besøk.

Microsoft kom med mange lovord etter lanseringen av den overhalte Bing-søkemotoren, og veksten kan altså tyde på at initiativet har slått an blant folk.

– Vi er glade over å kunngjøre at nye Bing kjører på en ny, nestegenerasjons OpenAI-språkmodell som er kraftigere enn ChatGPT og skreddersydd spesifikt for søk. Den tar nøkkelinnsikter og fremskritt fra ChatGPT og GPT-3,5 – og den er enda raskere, mer presis og mer potent, skrev Microsoft.

GPT-3,5 er for ordens skyld én av flere språkmodeller som ChatGPT bygger på. OpenAI lanserte nylig «oppfølgeren» GPT-4, som er vesentlig mer avansert, og som Similarweb peker på, integrerte Bing-søkemotoren GPT-4 allerede før den ble bredt tilgjengelig.

Microsoft har for øvrig også gitt Edge-nettleseren sin en AI-overhaling som har ført til et knippe nye funksjoner, deriblant en chat-funksjon som blant annet lar brukere be om oppsummeringer av lengre tekster og sammenligninger med andre tekster og dokumenter.