Lanseringen av ChatGPT på tampen av fjoråret satte en liten støkk i de store teknologiselskapene, som nå jobber iherdig med sine egne svar på den nye chatboten. Nå har Microsoft avduket sitt bidrag – en splitter ny utgave av søkemotoren Bing.

Nye Bing har fått en potent injeksjon av kunstig intelligens-teknologi som skal gjøre søkingen mer effektiv, mer naturlig og mer samtaleaktig.

Komplette spørsmål og svar

Den overhalte søkemotoren, som du altså kan teste ut allerede nå, har fått et vesentlig større søkefelt man kan bruke til å stille mer komplette spørsmål – og motta mer komplette svar, lover Microsoft.

Bing skal nå blant annet kunne foreta søk på nettet, og deretter sette sammen et fyldig svar på konkrete spørsmål, uten behov for å skrolle gjennom en rekke søkeresultater.

Takket være AI-teknologien som Bing nå baserer seg på kan man også ha «samtaler» med søkemotoren, for på den måten å gradvis raffinere svaret i tilfeller der hvor søket er av mer komplisert art.

Tanken er med andre ord å legge til rette for en mer organisk opplevelse hvor brukeren kan benytte naturlig språk og setninger for å finne frem til det man ønsker, i stedet for «stikkordformatet» som ofte benyttes ved søk på nettet.

– Mye kraftigere enn ChatGPT

Kanskje ikke helt overraskende nevner Microsoft ChatGPT i omtalen av sin oppgraderte Bing-versjon, og heller ikke overraskende mener selskapet at deres teknologi er vesentlig mer potent.

– Vi er glade over å kunngjøre at nye Bing kjører på en ny, nestegenerasjons OpenAI-språkmodell som er kraftigere enn ChatGPT og skreddersydd spesifikt for søk. Den tar nøkkelinnsikter og fremskritt fra ChatGPT og GPT-3,5 – og den er enda raskere, mer presis og mer potent, skriver Microsoft.

GPT-3.5 er for ordens skyld én av flere språkmodeller som ChatGPT bygger på.

ChatGPT er teknisk sett ikke en konkurrent til Bing, da Microsoft som kjent allerede har investert store summer i OpenAI og teknologiene som organisasjonen jobber med. I stedet benytter Bing nå mange av de samme teknologiene.

Den nye AI-oppgraderingen av Bing gjør seg også gjeldende for kjerneopplevelsen og rangeringen av søkeresultatene. Microsoft sier at til og med enkle søk nå er mer nøyaktige og mer relevante enn tidligere.

Oppgraderer også Edge

Bing-forbedringen er imidlertid ikke den eneste nyheten. Microsoft har også gitt nettleseren sin en AI-overhaling som har ført til et knippe nye funksjoner, deriblant en chat-funksjon som lar brukere blant annet be om oppsummeringer av lengre tekster og sammenligninger med andre tekster og dokumenter.

Edge-brukere kan nå også be nettleseren om å komponere tekster, for eksempel til Microsoft-eide LinkedIn, kun ved å mate funksjonen med noen få stikkord.

Flere detaljer om Microsoft-nyhetene finner du på selskapets offisielle bloggside.

Microsoft nye AI-overhaling av Bing kommer kort tid etter at Google også lanserte sin egen ChatGPT-konkurrent Bard. Bard er en eksperimentell, AI-basert samtaletjeneste drevet av LaMDA-teknologi (Language Model for Dialogue Applications). Selskapet har jobbet med utviklingen i flere år.