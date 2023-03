Bing passerer 100 millioner brukere

Microsoft lanserte en oppdatert utgave av søkemotoren Bing for en måned siden. Brukere som besøker nettsiden via nettleseren Microsoft Edge, kan prate med søkemotoren slik man også kan prate med ChatGPT. Bing kan imidlertid hente ny informasjon fra internett.

I et blogginnlegg skriver Yusuf Mehdi, markedssjef i Microsoft, at Bing takket være AI-integrasjonen nå har passert 100 millioner daglige aktive brukere. Det har fått over en million brukere gjennom Bings forhåndsvisningsprogram.

Han ser for seg at nettleseren Edge vil fortsette å drive bruk av Bing gjennom integrasjon. Bruken av Edge har økt i sju kvartaler på rad, skriver Mehdi.

Mehdi medgir at Bing tross dette fremdeles er en liten aktør i søkemotormarkedet, med en markedsandel godt under 10 prosent. En tredel av de aktive brukerne av Bing preview er nye Bing-brukere.

Yusuf Mehdi melder om økt bruk av Bing, men søkemotoren har fortsatt svært liten markedsandel. Arkivfoto: Microsoft

Skaper mye nytt innhold

En tredel av de aktive brukerne bruker AI-funksjonaliteten hver dag. I snitt gjennomføres tre AI-samtaler per sesjon. Totalt skal det ha blitt gjennomført over 45 millioner chatter siden forhåndsvisningsprogrammet startet.

I 15 prosent av AI-samtalene bruker folk Bing til å skape nytt innhold. Bing bruker såkalt generativ kunstig intelligens som brukerne for eksempel kan be om å lage sammendrag eller analyser av eksisternde innhold, som en nyhetsartikkel.

Erfaringene viser imidlertid at Bing er langt fra perfekt og presenterer mye «alternativ fakta».